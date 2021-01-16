每天领 3 次、最高 2021 元：天猫 2021 年货节超级红包 0 点开抢（附攻略）

1月17日0时起，天猫2021年货节超级红包（点此抽取）全面降临，数亿红包、最高2021元、每日三次，另外还有京喜红包、分享领红包等玩法可增加红包抽取次数，累计可抽次数60+，准备年货节剁手的小伙伴千万不要错过。

1、超级红包：点此抽取

• IT之家&辣品专享密令

打开淘宝App，搜索:

之家牛牛牛

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亦可参与天猫年货节亿万红包的抽取！

抽取时间：1月17日 - 1月25日

使用时间：1月20日 - 1月25日

抽奖次数：每天可抽3次

加码日期：1月17日（首日首个必中现金红包，除黑号）、1月19日、1月21日、1月24日。

红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。

【惊喜红包】



1月18日 - 25日期间发放，其中有2场惊喜红包发放日期是1月18日、1月19日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

【分享开宝箱】

1月19日 - 25日期间，当用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的3个红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。

2、跨店满减

活动日期：1月20日 - 1月25日



本次年货节天猫和淘宝共享活动周期，跨店满减额度分别为每满300减30、每满200减15元。

正式期每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满300减30元或每满200减15元，每次此权益开放时，就是神价开启时。

• 本次京东玩法更加简单，红包活动如下：

每天主会场都会放出大面额可叠加使用的全品类券，领券防身：点此前往主会场。

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