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天猫聚划算跨年促：1 元抢全年礼包，玩游戏赢 2021 元红包

2020/12/28 16:35:09 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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2020年12月28日 - 2021年1月1日，天猫聚划算跨年促开启，百亿补贴加码1元抢全年礼包，和刘翔比赛跨栏赢2021元红包，点此前往

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▼ 聚划算跨年促活动期间，玩游戏赢最高2021元红包

天猫天猫聚划算跨年促，和刘翔比赛跨栏赢2021元红包聚划算跨年促：参与聚划算游戏，和刘翔比赛跨栏，赢2021元红包。查看详情

此外，2020年12月26日 - 2021年1月1日，天猫新年狂欢年终价到，服饰百货领券满300减30元、满500减50元，低至2折疯抢，每日0点5折限时秒杀，超多优惠等你来抢，点此前往

2020年12月27日 - 31日，天猫超市年度小事大赏，抢120元神券，大赏神券满199减30元、满259减40元、满299减50元等，每日0点抢半价秒杀，点此前往

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2020年12月1日 - 31日，品牌快抢专题好货直降限时抢，大牌放价天天有3折，100%品牌，正品包邮，退换无忧，点此前往

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附、天猫新年狂欢年终价到分会场一览：

• 精选会场类 - 苏宁爆款 | 海外直购 | 全球时尚 | 源头好货

• 数码电子类 - 大牌电脑 | 潮电焕新 | 汽车用品 | 摩托车 | 电动车

• 家用生活类 - 日用杂货 | 家纺家饰 | 厨房用具 | 家居新灵感

• 服装配饰类 - 大牌男装 | 国民男装 | 大牌女装 | 运动户外 | 国际男装

• 美妆母婴类 - 珠宝饰品 | 直营美妆 | 直营时尚 | 潮童穿搭

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关键词：天猫

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