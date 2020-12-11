曝英伟达 RTX 2060 Super 完全停产，RTX 3060 有望 1 月发布

IT之家 12 月 11 日消息 根据博板堂的消息，英伟达 RTX 2060 Super 型号已经停产，RTX 2060 的供应量也已经非常少。

博板堂的消息称，英伟达 11月份已分完芯片给予各品牌商，11月份各品牌商基本出完库存，这个型号彻底停产。

IT之家了解到，GEFORCE RTX 2060 Super 在 2019 年发布，是 RTX 2060 的升级版。 RTX 2060 Super 拥有 2176 流处理器，加速频率可达 1650MHz，显存为 8GB GDDR6 256bit，功耗为 175W。

关于 RTX 3060, 目前了解到的型号有 PG190 SKU 30 (6GB 14Gbps)、PG190 SKU 40 (6GB 16Gbps)、PG190 SKU 50（12GB 16Gbps ）。也就是说，RTX 3060 可能会有 6GB 和 12GB 显存两个型号。

在今年下半年，英伟达发布了 RTX 3090、3080、3070。明年 1 月份，很可能是在 CES 2021 上，玩家们所期待的中端甜品显卡RTX 3060 以及更便宜的 RTX 3050 Ti 将会亮相。