新款蓝天模具笔记本曝光：i5-10500H + RTX 3060

IT之家 12 月 3 日消息 根据笔吧用户 @西门吹雪 的消息，搭载 RTX 3060 移动显卡的蓝天模具笔记本已经在测试当中了，搭配的是英特尔的 “10.5”代酷睿 i5-10500H。

曝光的鲁大师截图显示，这款蓝天模具笔记本搭载了英特尔尚未正式发布的 i5-10500H（6 核 12 线程，2.5-4.5GHz），参数上与 i7-9750H 几乎相同。据称这款 Nvidia Graphics Device 就是 RTX 3060 移动显卡，拥有 6GB 显存。

性能方面， @西门吹雪 称 RTX 3060 移动显卡大约是桌面 RTX 2060 Super 的水平。另外，他还表示蓝天将于 1 月份发布搭载新款显卡的笔记本。

IT之家了解到，外媒 WccfTech 的消息称，RTX 3000 移动系列显卡最快将于 2021 年 1 月发布，届时将与 AMD 的 Ryzen 5000 H 系列和英特尔 10 代酷睿处理器搭配。

消息还称，英伟达计划推出 RTX 3080、RTX 3070 和 RTX 3060 GPU 三款移动 GPU。在 2021 年上半年，英伟达计划不更新 GTX 1660 Ti、GTX 1650 Ti 和 GTX 1650 三款中低端移动显卡。英伟达 RTX 3080 和 3070 移动显卡将于 2021 年 1 月由华硕和微星笔记本首发，其他品牌的产品将在 4 月发布。