2021 年苹果新品四大趋势：屏下指纹、折叠屏、MagSafe 回归

回望过去的 2020 年，虽然疫情对世界造成了极大的负面影响，但科技巨头苹果公司的表现依然坚挺。支持 5G 的 iPhone 12、带有自研 ARM 芯片的 Mac 让这家公司赚足了眼球。全年的营收更是达到 2745 亿美元，市值一度突破 2 万亿美元，稳坐全球市值最高、最赚钱的科技企业宝座。

但是，苹果创新能力下降的批评声音也越来越大。今年新推出的 iPhone 12 回归了经典的垂直中框和前后双玻璃设计，虽然果粉们再次被 “真香”定律支配，但也不得不承认 iPhone 12 远没有 iPhone 4 当年产生的轰动效应。登上高峰后，苹果会采取什么样的策略来再创辉煌？今天，我们就来给大家分享下苹果各产品的一些最新的传言。

一、折叠屏、带屏下指纹的 iPhone

据彭博社 1 月 15 日消息，苹果最近开始进行折叠屏 iPhone 的测试工作。虽然这项传言看起来可信度蛮高，但苹果公司一直没有公开过折叠屏 iPhone 的计划。并且，目前的研发工作只限于屏幕，也就是说现在在苹果的实验室里也没有折叠屏 iPhone 的原型机。

苹果内部现在有好几种折叠屏尺寸方案，其中一种是和 iPhone 12 Pro Max 一致的 6.7 英寸。如果研发成功，未来的 iPhone 会拥有大屏幕的同时，体积缩小不少。彭博社报道称，苹果折叠屏的铰链设计十分巧妙，几乎是看不见的。这使得未来 iPhone 的屏幕包裹机身，而不是像一些已退出的折叠屏设备那样用铰链连接两个分离的屏幕。

但是，传言终归是传言。这样的 iPhone 即使上市，肯定也需要再走好多年的研发道路，或大概率最终石沉大海。2021 年上市的 iPhone 13 外观上极大可能不会发生改变，它将是 iPhone 12 的 “s”版本，也就是只会在性能上进行升级。

虽然如此，但传言新 iPhone 在测试另一项重大升级：屏下 Touch ID。虽然近几代 iPhone 的 Face ID 声称比 Touch ID 更加安全、快捷。但今年的疫情让口罩成为了 Face ID 的最大杀手，这种情况下屏下 Touch ID 的优势变得十分明显。

其他方面，新 iPhone 可能会取消充电接口，改为无线充电。

二、全新设计的 iMac 和 Mac Pro

据彭博社 16 日最新消息，苹果将推出全新设计的 iMac，此次将是自 2021 年以来的最大升级。报道称，新 iMac 的屏幕边框将会大大消减、下巴取消、背部采用平坦设计，整体类似于 2019 年发布的 Pro Display XDR 显示器。

像现有的 21.5 和 27 英寸两个版本一样，新 iMac 也会有两个版本，其中一个在 23-24 寸之间。与新款的 MacBook Pro 一样，新 iMac 也会采用苹果自研芯片。据称，iMac 采用的新一代 Apple Silicon 芯片将拥有 16 个高性能核心和 4 个高能效核心，而高端版本可能拥有 32 个高性能核心。苹果还在研发新一代 GPU，将拥有 16-32 个内核，高端版本拥有 64-128 个核心。

而 Mac Pro 也即将迎来升级版本，升级后的 Mac Pro 也会有两个版本。其一为 2019 年 12 月上市的 Mac Pro 的迭代版本，外观保持一致，只是内部硬件进行一些升级。并且，据传言这个版本的 Mac Pro 很可能继续采用 Intel 处理器，可能是新 Mac 家族中唯一一款采用 Intel 处理器的硬件。

而另一款 Mac Pro 将是一个大幅度升级版本，将采取全新的外观设计，采用铝制机身，整体尺寸比 Mac mini 大一点，不到目前 Mac Pro 的一半。彭博社认为，这种设计可能会 “唤起人们对 Power Mac G4 Cube 的怀旧之情”。

三、新 MacBook Pro 反复横跳：取消 Touch Bar，MagSafe 回归

目前的 MacBook Pro，外观已经沿用了 5 年，上一次外观更新还是 2016 年。据分析师郭明錤近日预测，今年的新款 MacBook Pro 将有全新的外观设计，拥有扁平边缘，取消 Touch Bar 改回 Fn 功能键，2016 年取消的 Magsafe 将回归。

新的 MagSafe 将成为独立端口，不会取代原有的 USB-C 端口。新的‌MagSafe‌连接器的设计与先前‌MagSafe‌连接器的设计相似，并且充电速度比 USB-C 更快。

说起 MagSafe，我们在这里回顾下 MagSafe 的发展历程。MagSafe‌于 2006 年 1 月首次亮相，当时苹果推出了第一台 MacBook Pro，这也是第一台内置 Intel 芯片的 Mac 笔记本电脑。共有两个 MagSafe‌版本，2006 MacBook Pro 使用了原始的‌MagSafe‌连接器。

第一代 “ MagSafe”端口的特征是带有五个孔的方形设计，这些端口通过磁性连接到随附的连接器上。这样设计的目的是：如果拖拽连接器，它将快速、平稳地分离，而不会损坏‌MagSafe‌端口或将 MacBook Pro 从桌子上拉下来。

与 USB-C 一样，“ MagSafe”允许将连接器以任一方向连接到 Mac，并且充电比 USB-C 更为简单，因为无需将电缆插入端口，只要将接头靠近端口，它就会通过磁性自动吸引粘附到位。苹果公司为各种机器开发了 45W，60W 和 85W 的 “ MagSafe”连接器。

最初，苹果公司使用 T 形的 MagSafe 接头设计，将电缆从机器中直接引出。但后来改为 L 形设计，将电缆放置在计算机侧面。T 形设计从 2006 年到 2009 年使用，而 L 形设计从 2010 年到 2012 年使用。

苹果在 2012 年推出了新版本的‌MagSafe‌，称为‌MagSafe‌ 2。它具有更薄更宽的端口以及新型连接器设计，恢复了 T 形设计。‌MagSafe‌ 2 连接器与原始‌MagSafe‌端口不兼容，需要使用适配器。

2016 年，随着 USB-C MacBook Pro 型号的推出，苹果开始停产‌MagSafe‌。在 2016 年至 2020 年之间发布的 MacBook Pro 机型不使用 “ MagSafe”技术，改为通过设备的 USB-C 端口进行充电。‌Mac‌已完全淘汰 MagSafe 产品线，苹果于 2019 年 7 月停产最后一款配备 MagSafe‌的机器 2017 MacBook Air。

2020 年的 iPhone 12 系列产品将‌MagSafe 带回了大众视野 。‌iPhone 12‌型号具有内置的磁铁环，可支持‌MagSafe‌磁性无线充电器选件，很快，‌MagSafe‌充电可在苹果的所有产品系列中恢复。

根据传言，2021 MacBook Pro 型号中推出的‌MagSafe‌连接器将类似于已停产的‌MagSafe‌ 2 连接器。但是，它不太可能完全相同，因为据说它比 USB-C 更快地给新款 MacBook Pro 充电。

过去的‌MagSafe‌线容易在充电连接器附近折断或磨损，因此苹果可能会考虑采用 2021 MacBook Pro 机型的新设计来缓解这一问题。随着苹果计划首次推出新的 “ MagSafe”连接器，这表明为 Mac 充电所需的硬件将继续与 Mac 机器一起提供。随着 2020 年 iPhone 的问世，苹果停止提供电源适配器，但这似乎并不会扩展到 Mac 产品线。

四、Apple Car：采用基于 A12 处理器的 C1 芯片

美国知名电子行业杂志《EETimes》近日刊发了分析师 Colin Barnden 撰写的一份报告，称传闻已久的 Apple Car 可能使用基于 A12 Bionic 处理器的 “ C1”芯片，并具有 AI 功能，可以进行眼球追踪等功能。

该报告概述了被认为是苹果汽车级处理器背后的方法和许可技术，该处理器暂时被称为 “ C1”芯片。由于苹果将需要一家具有汽车电子加工经验的芯片代工厂，因此该报告表明三星或台积电可以为苹果提供产品。相信台积电已经在开发 7nm 汽车级工艺已有一段时间了，三星已经在其 8nm 工艺上开发了 Exynos Auto V9 SoC。

考虑到供应商的产能，C1 可能与 A12 Bionic 芯片的设计非常相似，采用类似的 7nm 工艺制造。

特斯拉的全自动驾驶芯片拥有 60 亿个晶体管，功耗为 36W，低于苹果公司的 A12，后者拥有 69 亿个晶体管，功耗为 3.5W。由于它与现有的汽车 SoC 相当，因此推测 C1 将基于 A12 Bionic，然后针对特定的汽车应用进行修改。

如果 Apple Car 计划在 2024 年投入生产，那么对 A12 进行轻微修改的 C1 将是最佳方案。

鉴于苹果公司许可了自己无法设计的技术（例如 Arm 架构技术和 CPU 内核），该报告建议苹果公司将为 C1 许可许多技术。最重要的是 Seeing Machines 的 Occula NPU 核心，它将使 Apple 能够实现多种驾驶室内 AI 功能，例如驾驶员的眼球跟踪。

Seeing Machines 已采用了类似于 Arm 的商业模式来授予 Occula 神经处理单元许可，使苹果可以将其添加到自己的定制芯片设计中。Occula 拥有 AI 和计算机视觉算法，具有自然驾驶数据的人为因素专业知识，IR 光路专业知识操作。因此，该技术被认为是 AI 驱动的客舱监控系统的首选。

关于苹果的消费汽车与市场的距离有多大的争论，传言推测的发布日期从 2024 年到 2027 年不等。尽管如此，有关 Apple Car 的报道却激增，这也侧面表明该项目正在加速发展，有传言称现代汽车最近正在就 “ Apple Car”的生产进行谈判。

总结：每年关于苹果的传言都是人们津津乐道的话题，而 iPhone 的传言更是其中的重中之重。而现在，Mac、Apple Car 的关注度也开始越来越大，加上今年苹果抛弃 intel 转向自研芯片，苹果生态大统一的野心让其旗下各环节的软硬件都拥有了很强的行业统治力。