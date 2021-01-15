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消息称 2021 年苹果将重回 iPhone 12s 命名而非 iPhone 13

2021/1/15 18:48:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 15 日消息 据俄罗斯卫星通讯社报道，ChinaMobole 援引知情人士的话报道称，2021 年苹果可能会回归手机经典命名方式，也就是说苹果今年将向市场推出 iPhone 12s，而非 iPhone 13。

此外，俄罗斯卫星通讯社指出，苹果准备将在 2021 年 9 月发布新款 iPhone。新机变化不会很大，实际上该系列将是 iPhone 12 的升级版，由此重新使用字母 “S”的命名方式也在意料之中。

IT之家了解到，由于某些原因，欧美等大部分西方国家用户对于 13 这个数字比较避讳甚至恐惧，例如微软在 Office 中就直接从版本 12 跳到了版本 14

本周早些时候，有媒体从知情人士处获悉，富士康深圳工厂部分车间即将进入新一代 iPhone 打样第一阶段。

报道指出，打样一般分设计模块、修正、定型、量产，从打样到量产一般是 9 个月。苹果通常在秋季举办新品发布会，正式推出新一代 iPhone。

此外，本月早些时候，日本网站 Mac Otakara 援引供应链内部人士消息称，苹果预计将在 2021 年推出四款 iPhone，其中 iPhone 13 将与 iPhone 12 在设计上大体相同，变化不大。

供应链还有报告指出，苹果今年将为 iPhone 13 全系配备 LiDAR 激光雷达，而不只限于 “Pro”型号。目前苹果已与索尼签署了一项协议，保证至少在 2023 年之前，LiDAR 激光雷达将在 iPhone 中使用。

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关键词：苹果iPhone

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