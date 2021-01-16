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苹果出手：用户已无法在 M1 Mac 上手动安装不受支持的 iOS 应用

2021/1/16 6:39:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 16 日消息 苹果本周实施了服务器端屏蔽机制，以防止 M1 Mac 用户在 Mac 上侧载（sideloading）未被 iOS 应用开发者提供的 iOS 应用。

外媒 9to5Mac 指出，现在已经无法使用 iMazing 等第三方应用获取应用 . ipa 文件来安装到 M1 Mac 上，这是 M1 Mac 推出以来一直存在的变通方法。

现在，试图使用之前的方法侧载一个应用，结果会出现一个错误，称 “这个应用无法安装，因为开发者并不打算让它在这个平台上运行”。

应用开发者可以选择让他们的 iPhone 和 iPad 应用在 M1 Mac 上运行，但他们也可以选择不这样做。Netflix、Hulu、Instagram 等热门应用选择不在 M1 Mac 上提供他们的 iOS 应用，之前可以使用 iMazing 或 Apple Configurator 2 等应用安装和使用这些应用，但这种情况已经成为过去。

IT之家了解到，能安装在 M1 Mac 上的 iPhone 和 iPad 应用，只有那些开发者明确标记并开绿灯的应用才能在 Mac 上使用。已经通过第三方应用启动并运行的侧载应用仍然可以使用，因为这只影响新应用程序的安装。

苹果已经在运行 macOS Big Sur 11.1 和 macOS Big Sur 11.2 测试版的 M1 Mac 上禁用了侧载应用功能。

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关键词：M1Mac

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