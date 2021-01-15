三星发布 ISOCELL HM3 图像传感器：1.08 亿像素 12bit 色深，支持 120fps 4K 视频

IT之家1月15日消息 三星今日发布了 ISOCELL HM3 CMOS 图像传感器。这款产品为 1.08 亿像素，1/1.33 英寸大底，像素大小 0.8 微米。传感器具备像素 9 合 1 功能，增强了宽容度以及自动对焦表现。

这是三星第四款一亿像素以上的图像传感器，采用了 Super PD Plus 相位对焦功能，在相位对焦点上方增加了微透镜，从而使对焦速度提高了 50%。此外，暗光下的对焦表现也得到了提升。

为了保证在高光比环境的拍摄性能，三星 HM3 传感器采用 Smart ISO 技术，能够同时以高低两种 ISO 捕捉图像，然后合并为 12bit 位深的高动态范围图像。这种方法还能降低噪声，且不需要多次曝光即可获得 HDR 图像，因此可以显著降低伪影。在低噪声模式下，该传感器相比此前产品能够提升 50% 的灵敏度，从而提升弱光拍摄的画质。

IT之家了解到，三星 HM3 像素合并功能可以使 9 个像素合并成一个 2.4 微米宽度的大像素点，拍摄 1200 万像素的照片，这样可以增强弱光表现。此外，全新的 ISP 能够支持 1.08 亿像素、1200 万像素拍摄无缝切换。该传感器实时预览状态的功耗也降低了 6.5%。

三星 HM3 传感器还升级了视频拍摄性能，最高支持 8K 30fps 视频以及 4K 120fps 视频拍摄，针对 1080P 视频，帧率最高可达 240fps，与 HM1 传感器相同。三星表示这款图像传感器目前正在量产中。