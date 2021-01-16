《魁拔之殊途》明日上线，腾讯视频独播

IT之家1月16日消息 由青青树负责制作的动画作品《魁拔之殊途》现已宣布将于 1 月 17 日在腾讯视频开启更新，每周日 10:00 更新，会员可抢先看 1 集。

IT之家了解到，《魁拔之殊途》改编自《魁拔之书》，是魁拔系列前传动漫，第四部大电影《最后的魁拔》目前仍未定档，但前三部作品《魁拔之十万火急》《魁拔之大战元泱界》《魁拔 Ⅲ 战神崛起》同样值得推荐。

魁拔系列最早连载于 2011 年，是国产动漫是第一梯队的代表作品之一，各部作品在豆瓣等平台均有 8 分以上质量。

《魁拔之殊途》主要讲述第四代魁拔迷麟的成长经历，主线为迷麟和龙长老玛朵布莎爪云率领灵山军横扫六海，与天为敌，成为一代霸主。中间穿插一些迷麟和龙长老的生活趣事、爱恨情仇等。

▼OP抢先看：

本作 CV 阵容豪华，包括山新（洛天依、罗小黑战记、一人之下、非人哉、魁拔2）、郝祥海（从前有座灵剑山、毒液：致命守护者、超能陆战队、疯狂动物城）、常蓉珊（一人之下、东离剑游记2、我想吃掉你的胰脏）、皇贞季（火影博人传、罗小黑战记、十万个冷笑话）、高枫（一人之下2、龙珠超、斗罗大陆2）、涂小鸦（东离剑游记2、通灵妃、魔兽世界、炉石传说）、邢子浩（剑网三、雷欧奥特曼、火影博人传）等。