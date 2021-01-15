腾讯音乐娱乐集团宣布 27 亿元收购懒人听书 100% 股权，后者仍将独立运营

IT之家 1 月 15 日消息 ）腾讯音乐娱乐集团今日宣布，已与中国知名音频平台深圳市懒人在线科技有限公司（简称 “懒人听书”）的全部股东达成最终协议。

依照该协议，TME 将会从阅文集团（下称 “阅文集团”）、懒人听书管理团队以及其他财务投资者等股东处收购懒人听书 100% 股权。该交易目前预计将在 2021 年上半年完成，并需要满足惯常交割条件。

官方表示，腾讯音乐娱乐集团以 27 亿元收购懒人听书 100% 股权，进一步布局长音频领域。

IT之家了解到，懒人听书成立于 2012 年，是一个提供有声书、相声评书、播客以及其他电台节目的音频平台，旗下拥有包括《红色家书》《大江大河》《白鹿原》《庆余年》《斗罗大陆》《斗破苍穹》等 IP。

腾讯音乐娱乐集团（简称“腾讯音乐娱乐”）是中国在线音乐娱乐服务集团，最早可追溯至 2003 年，目前旗下拥有：QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、爱听卓乐五大平台，总月活用户数超过 8 亿。

截至 2020 年 9 月 30 日，TME 的长音频用户数持续提升，MAU 渗透率从去年同期的 4.7% 提高至 11.7%，长音频将成为音频内容消费的下一个增长点。