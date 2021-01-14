腾讯旗下 7 款 App 遭广东责令整改，侵害用户权益

IT之家1月14日消息 据广东省通信管理局网站，广东省通信管理局 2020 年累计发出《违法违规 App 处置通知》责令整改 App 400 多款，下架 App 30 多款，关停违法有害 App 300 多款，对问题突出 App 运营者做出行政处罚 27 起。

IT之家获悉，2020 年 11 月至 12 月，隐私合规和网络数据安全监管方面，广东省通信管理局共监测发现 201 款 App 存在侵害用户权益和安全隐患问题，并依据法律法规对 App 运营者发出《违法违规 App 处置通知》，责令限期改正并通知各应用商店督促整改。

其中，深圳市腾讯计算机系统有限公司旗下的 7 款 App 在列。包括游戏类 App 手游宝、游戏类 App 天天象棋、工具类 App 逆战助手、工具类 App 腾讯游戏管家、工具类 App 腾讯游戏助手等。

此外，广州四三九九信息科技有限公司 App 火线精英、热血神剑、天姬变，以及广州网易计算机系统有限公司 App 藏宝阁等均被列入《201 款被广东省通信管理局责令整改 App 名单》。

打击违法有害 App 方面，广东省通信管理局根据有关部门书面认定意见查处关停 “汇聊”“富游网”“依依直播”等 8 款违法有害 App 的网络服务，并通知相关应用商店下架。