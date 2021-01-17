特斯拉新款中国制造 Model 3 在北京正式开始交付

IT之家1月17日消息 据央视财经报道，特斯拉新款中国制造 Model 3 于 1 月 15 日起北京正式开始交付。目前，Model 3 已经开放预定，消费者可前往特斯拉官网进行下单。

据悉，新款中国制造 Model 3 在外观、内饰、舒适性和能量效率等方面进行全面优化。全新 Model 3 标准续航升级版的续航里程最高可达 468 公里（国标工况法），而 Model 3 高性能版续航里程则为 594 公里（国标工况法）。充电速度方面，Model 3 在特斯拉 V3 超级充电桩充电 15 分钟，即可最多补充约 250 公里的续航电量。

1 月 15 日据金十数据报道，部分 Model Y 订购者反馈，国产特斯拉 Model Y 已经开始交付流程，下周一开始可以提车，目前交付订单多集中在 2020 年早期的 Model Y 订购者。

IT之家获悉，1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 以及全新 Model 3 正式发售，“SEXY”组合全线产品首次国内亮相。Model Y Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，售价 339900 元起。全新 Model 3 标准续航升级版起售价保持 249900 元起不变，特斯拉还推出了 Model 3 Performance 高性能版，售价 339900 元起。