研究结构：全球 5G 专网发展仍处于初步阶段

来自市场研究公司 Omdia 的最新报告显示，在 2020 年 11 月举行的 5G World 活动中，专网生态系统在线上聚集到了一起，讨论了与专网和企业 5G 相关的方方面面。讨论涉及到了专网的各个方面，从商业模式和用例到法规和技术——包括诸如时间敏感网络（TSN）和网络切片等相邻技术在内。本次活动传达了一些清晰而明确的信息：结果即将到来，技术不是问题，而是一条漫长而曲折的道路，并且需要专业化（和特定技能）。总体而言，专网仍处于早期市场阶段，这意味着（供应商和企业的）教育仍然是第一要务。

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专网故事的开端在所有参与者中都显而易见：频谱的可用性以及市场缺口正在刺激专网的发展。

Ofcom（电信监管机构）、Edzcom（专网专业公司）、Athonet（核心网供应商）、博世（工业供应商）和许多其他公司将频谱视为市场推动力。除了频谱外，还存在一些未得到满足的企业需求，这些要求介于 Wi-Fi、陆地移动无线电（LMR）和公共蜂窝网络的优缺点之间。

Wi-Fi 占据了这个世界的中心舞台，不仅是因为专网通常针对的是传统上 Wi-Fi 表现较弱的相同用例和领域，还因为 Wi-Fi 是专网的灵感来源。一个新兴的主题是提供满足企业期望和当前技能的专网：解锁特定的企业领域需要 Wi-Fi 的简洁性和可管理性。

这些要点很清楚。但是，对专网进行定义仍然是个谜。一方面，专网的概念足够清楚——任何人都能理解市场驱动因素和需求，但同时其概念还是模糊不清——因此供应商能够根据自己的优势制定多样化的战略。在开篇提到的活动上，东芝和其他公司讨论了不同类型的专网：

· 完全私有的专用基础设施；

· 具有专用和共享基础设施的混合模式（例如，专网 RAN 和共享核心网）；

· 虚拟专用网络，不是严格意义上的专网，因为它们是使用软件来提供类似专用体验的公用网络。

不同的部署类型也增加了复杂性。园区制造、公用事业的广域网以及用于媒体和节日的便携式或临时专网都是例子。

Omdia 首席分析师 Pablo Tomasi 表示，这种复杂性将会持续存在，但教育市场了解每个选项的 “该做什么”和 “不该做什么”将变得至关重要。这是因为不同的选项可能更适合不同的垂直领域——往往取决于用例。企业教育将是一个棘手的问题，不同的供应商将提出不同的观点和不同解决方案的适用性。

专网市场的热门话题

作为一个针对所有垂直行业各种规模和财力的企业的市场，专网市场中存在着众多热议话题。

如何管理网络一直是（将来仍会是）一个热门话题（是提升团队技能还是寻找合作伙伴？），对于整个市场来说，没有单一的答案。广播公司可能使用一些采用盒装 5G 技术的便携式移动网络，由运营团队、服务提供商或任何其他服务公司进行管理和运营。同时还存在着多种选择，包括网络切片作为一种能够满足一定要求的解决方案的可能性，但同时这也带来了新问题。

在 5G World 活动中，技术讨论也是专网市场讨论的核心问题，Metaswitch 等许多公司讨论了该领域的挑战和机遇。活动传达出的想法是，主要的挑战不是技术挑战，Omdia 对此表示赞同。市场上尚未解决的一个大问题是关于专网的业务方面和用例。对专网的探索已远远超出了技术部分，而是进入了围绕它的商业包装，和已经看到的或预期的投资回报率，以及技术部署后成功扩大规模的能力。

专网上的所有东西仍处于起步阶段，这意味着机遇是广阔的。随着奥卢港（Port of Oulu）和法国航空等公司分享其专网经验，结果即将到来，这对于在多个分散行业对专网进行验证越来越重要。

从企业的角度来看，其口头禅是用例：这些用例可大可小，但它们都是为了满足特定的业务需求和问题。在这方面，Omdia 看到了 5G 专网的出现。尽管福特和汉莎航空等公司正在关注该技术，但企业的结论很明确：它们正在研究 5G 的一些用例，但也在为别的用例探索其他选择（如 Wi-Fi 6）。不要认为这将是一个只有 5G 的世界。

企业、供应商和监管机构

企业：5G 何时到来？

企业有一个清晰的观点，这可能会使一些供应商和提供商感到沮丧：明天不是 5G 的时代。即使一家公司现在正在测试 5G 专网，这并不意味着它已准备好押注该技术。如上所述，5G 是正在被测试和评估的众多选择之一。即使经过验证，企业也不会轻易地进行部署。一些企业表示，即使是在未开发环境中，5G 也不是一件容易的事——许多问题仍需解决，例如长期节约效益（例如可重新配置性）和商业模式。

供应商：市场与信任

Edzcom（最近被 Cellnex 收购）是一家专网专业公司，代表了此类玩家的当前状态：它很快就锁定了这一新兴机会，并且制定了明确的策略。该公司专注于并希望了解其所涉足的几个目标细分市场，因此它选择了 5 个垂直领域来了解具体问题并成为领导者。Edzcom 了解所需的行业知识以及实际情况和可能发生的情况之间的平衡。它希望获得足够的垂直领域专业知识，以便能够充分理解和解决实际问题，该公司将遵循频谱自由化进行扩展。所有这些步骤都可以作为其他供应商的经验教训。

从企业方面来看，像汉莎航空这样的企业正在寻找他们可以信赖的合作伙伴。在眼前的早期阶段，企业清楚，许多供应商将从这些首批部署中学到东西，因此这其中的关键字是信任。教育和明确性是必要的。这是服务提供商和其他公司在开始专网之旅时需要牢记的一点。

监管机构：关注频谱

尽管经常被忽视，但监管机构掌握着专网市场的钥匙。频谱将继续发挥关键作用，不仅是作为专网市场的推动力，而且还将在塑造创新和生态系统未来方面发挥重要作用。例如，德国采用的方法是提供可以使用的本地频谱，同时可以利用服务提供商提供的连续 5G 频谱（根据协议）。这创造了一个不同于其他国家的独特频谱环境。

虽然很多频谱分配都在 sub-6GHz 频段，但监管机构正在研究毫米波频谱，其中，芬兰计划在 2021 年将 24.25-25.1GHz（850MHz）用于专网，德国也将对 26GHz 频谱进行研究。新频谱将使新的讨论成为可能，同时更好地支持某些用例，并将在总体上为不断发展的市场带来新机遇和挑战。