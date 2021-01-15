运营商明确不办 5G 套餐也能用上 5G 网，流量从 4G 套餐中扣除

IT之家 1 月 15 日消息 据中新网报道，用户即便未办 5G 套餐，依然可以用上 5G 网络。

据工信部微信公众号 “工信微报”的消息：若您现在使用的是 4G 套餐，只要您的 5G 手机设置正确，在 5G 网络覆盖范围内，您也可以接入 5G 网络。如果您使用 5G 套餐，可享受更快的 5G 网络服务。所消耗的流量可以从用户现有的 4G 套餐中扣除。

报道还称，因为移动网络网速受时间、地点、同时在网人数等多方面影响，很难有明确判断手机出现 5G 网络标识后网速是否会变快。有运营商客服称，现在手机用户使用更快的 5G 网速需三个条件，使用 5G 终端，在有 5G 网络覆盖的区域并且开通了 5G 套餐，三者缺一不可。

针对 “不办 5G 套餐也能用 5G 网络”一事，有运营商内部工作人员透露，一直是这样，只是没有公开。“不建议这样做，最好还是办理 5G 套餐，因为 5G 套餐流量单价相对更低。还有 4G 手机用户专门为此开通了 5G 套餐。”

IT之家了解到，据中国信通院的数据显示，2020 年 12 月份，国内市场 5G 手机出货量 1820 万部，占同期手机出货量的 68.4%。2020 年，国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，占比 52.9%。

关于 5G 基础知识

Q1: 怎么才能使用 5G 服务呢？

答：用户更换 5G 手机后，在 5G 网络覆盖区域，即可享受 5G 基础服务。如订购 5G 套餐，可享受更快的 5G 上网体验。

Q2: 现在都什么地方有 5G 网络呢？我在的地方是不是有 5G 网络呢？

答：目前全国所有地级市和部分重点县城已经实现 5G 网络覆盖，您可通过运营商客服热线、掌上营业厅或营业厅查询您身边的 5G 网络覆盖情况。

Q3: 使用 5G 手机是否需要更换原有手机卡？

答：运营商推出了 5G 快捷服务，4G 用户更换 5G 手机后，打开 5G 开关，不换卡、不换号，即可接入 5G 网络。订购 5G 套餐后，可享受更快的 5G 上网体验。

关于 5G 终端

Q4: 一部 5G 手机只能使用一家运营商的 5G 服务么？

答：一般情况下，同一部 5G 手机支持不同运营商提供的 5G 服务，但一部 5G 手机同一时间仅能连接一家运营商提供的 5G 网络。具体以手机厂商介绍为准。

Q5: 我的 5G 手机上显示了 “5G”标识，但使用的是 4G 套餐，请问我用的是 5G 网络么？

答：若您现在使用的是 4G 套餐 , 只要您的 5G 手机设置正确，在 5G 网络覆盖范围内，您也可以接入 5G 网络。如果您使用 5G 套餐，可享受更快的 5G 网络服务。

Q6: 我用的是 4G 手机，能用 5G 套餐吗？

答：若您使用的是 4G 手机，可订购使用 5G 套餐，但受限于您所使用的手机网络制式，您将无法享受 5G 网络服务。

关于 5G 套餐

Q7:5G 套餐是不是比 4G 套餐贵很多？

答：目前三家运营商 5G 套餐从 128 元起，分为 7 档，流量最高达 300GB。不同档位的 5G 套餐，资费标准、套餐内容均有所不同，相比 4G 同档位套餐，5G 套餐包含更多流量资源，流量单价更为优惠，并且提供 5G 网络、服务、业务、会员等多项权益。据统计，流量单价从 2018 年的 8.2 元 / GB 降至 2020 年的 4.4 元 / GB，下降了 46.4%。用户可根据自身的实际需求选择合适的 5G 套餐。

Q8: 如果现在新入网，是不是只能办理 5G 套餐？

答：三家运营商提供 4G/5G 相结合、高中低档位全覆盖的资费产品体系，新入网用户可根据自己的需求自由订购运营商在售的 4G、5G 套餐。

Q9: 升级 5G 套餐后，还能变更回原来的 4G 套餐么？

答：如果用户当前使用的套餐无合约限制，可根据自己的需求变更为在售的任意 4G、5G 套餐；如果用户当前使用的套餐有合约限制，可按合同约定办理套餐变更、提前转合约、提前解约等。如果用户原先使用的 4G 套餐目前已停售，则无法变更为原套餐。

Q10: 使用 5G 套餐后，能否办理 “携号转网”服务？

答：使用 5G 套餐本身不影响携号转网服务，用户符合《携号转网服务实施细则》中明确的相关条件即可办理携号转网，即符合无在网限制协议、无欠费、号码状态正常、已实名等条件。

关于 5G 网速

Q11: 运营商提供的 5G 上网速率都有哪些？分别是如何提供服务的？

答：目前运营商通常按照速率高低分 2-3 档 5G 网络服务，下行峰值速率由 300Mbps-1Gbps 不等，不同的 5G 套餐分别对应不同的 5G 网络服务，用户可根据自己需求进行选择。

Q12: 为什么觉得 5G 上网并没有特别快呢？

答：一般情况下，5G 的网络下行峰值速率是 4G 的 10 倍以上，具体网速由您的 5G 手机性能、所选 5G 套餐、所在位置的 5G 网络覆盖，以及同时使用的用户数量等因素决定。

Q13: 运营商推广 5G 以后，感觉 4G 网速好像变慢了，是被 “限速”了么？

答：三家运营商一直以来认真贯彻国家提速降费要求，致力于提供优质的网络服务，未对 4G 网络进行降速，请您放心使用。

关于 5G 流量

Q14: 运营商宣传说 5G 网速很快，那套餐中的流量是不是一下子就用完了？流量不够用怎么办？

答：流量的消耗取决于内容资源本身的大小，用户在 5G 网络下查看同一图片、视频等内容与在 4G 网络下产生的流量是相同的，并不会因为 5G 速度快，而产生更多流量。5G 网络带来更好体验的同时请及时关注流量剩余情况。流量不够用建议通过客服热线或掌上营业厅等途径选择合适的流量包或套餐。

Q15: 使用 5G 套餐，如果套餐内流量用完了，怎么收费的呢？

答：当用户使用流量超出套餐后，将按用户订购套餐的套外流量计费规则进行收费。通常为 3 元 / GB-5 元 / GB。