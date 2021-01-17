希捷预计全球数据量会激增，将在未来推出 30-50TB 机械硬盘

IT之家1月17日消息 根据 Digitimes 最新消息，希捷公司中国台湾地区总经理 Vic Huang 1 月 15 日接受记者采访，透露了希捷在 HDD 存储方面的进展以及对行业的展望。

他表示，未来两年内全球数据总量预计会增长 40% 以上；希捷最近推出了最新的 20TB HAMR 机械硬盘，未来几年计划将单盘容量扩展至 30-50TB。

Digitimes 表示，尽管 2020 年至今 SSD 价格进一步下降，导致机械硬盘出货减少，但是全球数据激增的问题目前必需依靠机械硬盘来解决。全球范围内 HDD 的平均存储容量已经从 2018 年的 2.2TB 增加至 2020 年的 3.7TB。

总经理 Vic Huang 还透露，希捷预计于 2023 年推出 30TB 机械硬盘，到 2026 年将会有 50TB 机械硬盘发布。如此大容量的机械硬盘，有助于帮助企业、数据中心降低成本。此外，希捷还将致力于推动存储安全和存储寿命的发展，在北美和欧洲推广其 Lyve 存储解决方案。

IT之家了解到，希捷于 2020 年正式发布了采用 HAMR 热辅助磁记录技术的机械硬盘，去年 12 月如期交货 20TB HAMR 硬盘产品。这种技术每一个磁头搭载小型激光二极管，会瞬间加热磁盘上的一个小点，从而使记录磁头每次翻转单个位的磁极性，进而达到写入数据的目的。每个磁性位点会在一纳秒内完成加热并冷却，因此该技术不会影响到周围数据的安全性。