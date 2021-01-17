火狐 Firefox 86 浏览器将取消 “退格键”作为 “后退”按钮使用

IT之家1月17日消息 外媒 ZdNet 报道，Mozilla 以意外数据丢失为由，将移除 Firefox 浏览器中的 Backspace 退格键导航。

Mozilla 开发者计划取消对在 Firefox 内部使用 Backspace 键作为返回键的支持。

目前该改动在 Firefox Nightly 版本中处于活跃状态，预计将在下个月发布的 Firefox 86 浏览器中上线，时间为 2021 年 2 月底。

IT之家获悉，取消 Backspace 键作为导航元素并不是突然出现的。早在 2014 年 7 月，Mozilla 的 bug 跟踪器上打开的一个 bug 报告中就首次提出了这个建议。

当时，Mozilla 工程师认为，许多按下 Backspace 键的用户并不总是意味着要导航到上一页（相当于按下 Back 键）。

“根据光标所在的位置，按退格键的作用是不同的。如果是在文本输入栏中，它就会删除左边的字符。如果不在文本输入栏中，就和按回车键一样。”Mozilla 当时高级软件工程师 Blair McBride 说。

“是否保留这种行为已经争论了很久，”McBride 说。“这让很多人感到困惑，但我们认为这会打破很多人的肌肉记忆。”

早在 2014 年，McBride 就要求其他 Mozilla 工程师收集数据，看看到底有多少用户在做决定前按下这个键。

随后的数据显示，到目前为止，Backspace 键是 Firefox 用户界面内按压次数最多的键盘快捷键，每月有 4000 万活跃用户按下该键并触发 “返回”导航。

要说起来，这远高于按 CTRL+F 快捷键搜索页面内内容的 1600 万火狐用户和按页面重载快捷键（F5 和 CTRL+R）的 1500 万火狐用户。

该快捷键和其他流行快捷键之间的巨大差异，让 Mozilla 工程师得出结论，许多 Backspace 键的按下很可能是意外——用户按下该键时以为光标集中在表单或搜索字段内，却意外地导航回上一页，很可能还因此丢失了表单数据。

Chrome 浏览器在 2016 年取消对退格键的支持

这些关于 Firefox 内部 Backspace 键作用的讨论，也是在谷歌工程师对 Chrome 中 Backspace 键进行类似讨论的同一时间进行的。

然而，虽然谷歌 Chrome 在 2016 年 7 月在 Chrome 52 中取消了对 Backspace 键作为页面导航元素的支持，但 Mozilla 在这件事上又拖了 4 年。

尽管如此，这个变化还是要来了。

与大多数干扰性变化一样，一些用户最可能对浏览器厂商的决定感到不满。

一旦这一变化在 Firefox 86 浏览器中上线，Firefox 用户有两个选择。