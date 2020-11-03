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产品经理朱海舟：坚果 R1 无缘升级 TNT 2.0 大屏操作系统

2020/11/3 18:08:36 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月3日消息 此前，坚果R2 5G手机发布，搭载高通骁龙 865、6.67 英寸 90Hz 双曲面屏、UFS 3.1、1.08 亿像素主摄镜头、4510mAh 超大电池等配置，还预置了 Smartisan OS 8.0 与 TNT 2.0 双系统，号称是“下一代手机，更是下一代电脑”。

不过据Smartisan 产品经理朱海舟在微博上的评论回复，坚果R1手机不会升级到TNT 2.0系统

坚果手机官方表示，坚果 R2 已推送Smartisan OS 8.0稳定版； 坚果 Pro3 11月开放申请Smartisan OS 8.0尝鲜版更新，12 月 31 日前推送。

IT之家获悉，此前朱海舟表示，Smartisan TNT 可以令“未来办公”提前到来。在现场演示中，坚果手机将通话转换为文字，时间胶囊自动整理指定时间的文字、图片，TNT OS 则可以无缝连接手机与电脑，在办公室可以使用屏幕更大的 Smartisan TNT go，通过 TNT 浏览器自如操作桌面版网页，一篇头条文章的采写、编辑、发布，在 Smartisan TNT 上如此简单。而如今也有很多优秀的应用，以及 Web 端客户端可在 Smartisan TNT 上使用。

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关键词：坚果R2坚果R1TNT 2.0

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