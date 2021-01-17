NASA 最猛 SLS 火箭点火试验失败

IT之家 1 月 17 日消息 当地时间 1 月 16 日下午 5 点（北京时间 1 月 17 日上午 6 点），密西西比州圣路易斯湾附近的斯滕尼斯航天中心，美国国家航空航天局（NASA）测试有史以来威力最猛的 SLS 火箭。根据 NASA 的 SLS 火箭测试流程介绍图显示，本次测试是流程的最后一步（第 8 步），也将是太空发射系统（SLS）的首次发射。

IT之家获悉，在 Green Run（初次试车） 测试中，原计划是让 SLS 核心级的四台火箭引擎燃烧约 8 分钟时间，但试验开始仅一分钟多后，4 号引擎发生故障，出现了一道闪光，测试终止。

NASA 局长 Jim Bridenstine 在新闻发布会上指出：“并非所有事情都按照原计划进行，但我们还是得到了大量重要数据。我对团队有绝对的信心，他们会找出问题所在并找出解决办法然后再继续努力。”

实际上 SLS 已研发多年，其原定于 2017 年首次试飞。然而它一直受到拖延的困扰，并且投入的成本大大超出了预算。

太空发射系统又叫空间发射系统（Space Launch System，简称 SLS）。是一种从航天飞机演变而来的超重型运载火箭，由美国国家航空暨太空总署设计，主要目的是维持星座计划的进行以及取代已经退役的航天飞机（Space Transportation System，简称 STS）。