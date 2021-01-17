最新爆料：华为 P50 将支持 120Hz 刷新率，双目变焦 200 倍，计划搭载麒麟 9000

IT之家1月17日消息 数码博主 @宋敬亭 今日放出了一张来自花粉俱乐部 Mate 40 系列专区的帖子截图，帖子内容是关于华为 P50 系列的爆料。

有一位自称 “公司内测”的爆料人士称，华为 P50 系列普通版将采用 90Hz 刷新率 , 高配版均为 120Hz 刷新率，计划搭载麒麟 9000 与 9000e 芯片，预计为顶置中央微打孔设计。

此外，该系列机型屏幕素质“不弱于小米11”，依然将采用后置徕卡电影摄像 , 影像系统主要方面与华为 Mate40 类似 , 但是双目变焦倍数提升到了 200 倍。

该系列机型预计普通版依然是 66W 有线快充+50W 无线快充, 但是华为内部开会时有在考虑 135W 快充 , 不过最终考虑到电池密度耐用程度问题尚未决定。

IT之家知悉，爆料人士称该机暂时不会搭载鸿蒙 OS 2.0 系统 , 也就是说依然是 EMU11 系统。

其他方面，该系列机型将支持隔空按压、截图、接打电话、划动等特性；采用 4 环绕扬声器设，升级了振动马达；网上传播的渲染图是假的，除基础版本都是前后双曲面屏设计；虽然配色不少 , 但没有素皮版本；机身要比 Mate40 更轻薄；发布会依然将由余承东主持 , 规模不亚于 Mate40 系列发布会。

值得一提的是，他表示“还有一个非常狠的功能 , 是严格保密的。一切尽在掌握之中!”，但我们暂时无法得知他所描述的这个功能是指什么。

▲ 华为 P50 Pro，图源：Steve Hemmerstoffer

▲概念类渲染图，图源：Guidingdroid

▲ 概念类渲染图，图源：HoilNDI