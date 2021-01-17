工信部部长：大力发展新能源汽车等战略性新兴产业，实现弯道超车

1 月 17 日消息 本周，以 “新发展格局与汽车产业变革”为主题的第七届中国电动汽车百人会论坛（2021）在北京召开。本届百人会论坛首次采取线上方式举办，有来自国内外政府、行业机构、研究机构及相关企业的 200 余位会议代表，在线上与大家分享观点、展开交流。

工业和信息化部部长肖亚庆在致辞中表示，发展新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择。国务院历来高度重视，国家最高领导人多次做出重要指示批示，强调要成为制造业强国，就要做汽车强国；发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

肖亚庆指出，党的十九届五中全会做出加快壮大新能源汽车产业的战略部署，中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和的工作，大力发展新能源汽车的要求。国务院常务会议审议通过《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》。中央一系列的决策部署，为我们乘势而上开创汽车产业发展新局面指明了方向，提供了行动指南，我们一定要抓好贯彻落实。

当今世界，制造业竞争日趋激烈，要抢抓机遇，大力发展新能源汽车等战略性新兴产业，实现弯道超车。过去一年，我们经受住新冠肺炎疫情冲击，推动汽车产业逆势而上，在规模和质量上都交出了亮丽的答卷，全年新能源汽车产销量同比大幅度增长。基于全新纯电驱动平台设计的车型成为主流，中国品牌在中高端市场站稳了脚跟，占比超过了 50%，部分企业产品实现了批量外销。这些成绩的取得都十分不易，是多年来国务院高度重视，中央领导同志关心支持，全行业矢志创新、辛勤耕耘的成果，为今后发展奠定了坚实基础。

展望未来，我国新能源汽车产业发展处于重要战略机遇期，但是机遇和挑战都有新的发展变化。刚才万钢副主席和各位领导都做了详细阐述，我非常赞同。对我们来讲，如何优化产业布局，如何更好的保持供应链畅通，成为全行业必须回答的关键问题，我们应抓住机遇，迎接挑战，克服困难。这也是未来 15 年我国新能源汽车产业能否再上新台阶的关键所在。对此我们要高度重视，努力推动解决。

作为行业主管部门，工业和信息化部将贯彻落实习主席重要指示批示精神，按照国务院的决策部署，充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，与相关部门一道，以新发展理念为引领，加强统筹，综合施策，加快推进新能源汽车产业高质量发展，以技术强、产业强、设施强引领全球汽车产业电动化进程，重点做好五方面工作。

一是实施强链补链行动。围绕补短板、锻长板，编制行动方案，从供需两端发力，贯通技术攻关、平台支撑、示范应用三个环节，优化使用环境，推动品牌向上，全面提升产业链竞争力。

二是加快核心技术攻关。围绕降低成本、提高安全及全气候适用等问题，发挥动力电池、智能网联汽车等制造业创新中心作用，支持开展技术攻关，加快车用芯片、操作系统等研发和产业应用。

三是加大推广应用力度。推动提升公共领域车辆电动化水平，开展新一轮新能源汽车下乡活动，不断提升用户体验，加快充换电基础设施建设，提升互联互通水平，鼓励换电模式等创新发展。

四是优化产业发展环境。围绕碳达峰、碳中和的目标要求，研究制定汽车产业实施技术路线图，深化放管服改革，有序开放代工生产，也要用好市场规则，推动提升产业集中度。同时要坚决遏制盲目投资现象，避免低效的重复建设。

五是深化高水平开放合作。全球汽车供应链已形成 “你中有我、我中有你”的利益攸关的格局，要加强与各国和各方的开放合作，加快标准国际化，引导企业积极参与国际竞争，形成开放性的产业发展的新格局。

肖亚庆强调，我国新能源汽车产业发展正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期，让我们携起手来，汇集力量，推动新能源汽车产业高质量发展，为加快建成汽车强国、支撑制造强国建设做出新的更大的贡献。