王腾称 Redmi k40 系列将不止提供一个骁龙 888 版本

IT之家1月17日消息 感谢IT之家网友的热心线索投递。随着各家厂商开始准备推出新一代的骁龙 888 旗舰机型，备受瞩目的 Redmi K40 系列也开始预热了起来。

今日小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰 与小米公司 Redmi 产品总监王腾一起为即将推出的 Redmi K40 系列预热，其中王腾透露，Redmi K40 系列将会推出多个版本，包括但不限于搭载高通骁龙 888 芯片的版本。

结合此前预热和爆料内容来看，Redmi K40 系列预计还将包括搭载联发科新平台的机型。

小米集团副总裁卢伟冰 1 月 11 日在微博发文称，Redmi K40 系列将于下个月发布，定价 2999 元起，可能采用 “最贵的直屏”，电量绝对大于 4000mAh，屏幕将采用小米 11 同款的三星 E4 发光材料。

根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40 系列将采用居中挖孔直屏显示屏，支持 120Hz 刷新率，搭载高通最新的骁龙 888 旗舰平台，大概率采用一亿像素的镜头。

▲ Redmi K30 Pro

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