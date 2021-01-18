【IT之家开箱】华为 MateBook X Pro 2021 款图赏：还是熟悉的智慧体验

2021年1月17日，华为正式推出了 MateBook X Pro 2021 款笔记本，最显著的特点是采用了英特尔 11 代酷睿 TM 处理器，以及升级的智慧体验。目前IT之家已经拿到了翡冷翠版本的华为 MateBook X Pro 2021 款，现在火速为大家送上图赏。

华为 MateBook 旗舰系列一直是轻薄本中高颜值的代表，以高屏占比的全面屏和轻薄、简约的设计而闻名。

华为 MateBook X Pro 2021 款延续了 X Pro 以往的设计风格。具体来说，这款笔记本的外观采用 “Pure & Invisible”的设计理念，机身为航空级铝合金材质，视觉上简约时尚。笔记本的 A 面只有一个 “HUAWEI”高光贴片 Logo。

华为 MateBook X Pro 2021 款机身侧边采用曲线收弧，融入了 CNC 钻切工艺，一圈高光切角增加了视觉上的精致感。

笔记本的 B 面主要是华为 MateBook X Pro 2021 款的全面屏，这块屏幕拥有四边超窄边框，屏占比高达 91%，亮屏状态下拥有十分震撼的视觉观感。

这款笔记本的屏幕是 13.9 英寸，但由于超高的屏占比，但整机尺寸却和传统 12 英寸笔记本一样小巧。

升级的多屏协同功能，可以打开最多 3 个手机窗口。

笔记本的 C 面是键盘和触控板区域。MateBook X Pro 2021 款仍然是孤岛式键盘设计，键盘区域面积够大，而键盘两侧的扬声器开孔则比较紧窄。键盘顶部功能键中有一枚隐藏式摄像头，右上方则是一枚圆形指纹电源二合一按钮。

键盘的下方是触控板，这是一块压力触控板，造型美观、一体感较强。

触控板底部相连的侧边，有一处方便开合笔记本的 U 型凹槽，凹槽中还增加了两枚拾音麦克风，这是和上一代相比比较明显的不同。

视线再来到笔记本的底部，这里是一整块钢板，除了两侧的散热出风口和螺丝孔外，基本没有别的开口，视觉上非常简洁。

IT之家手上这款华为 MateBook X Pro 2021 的翡冷翠配色，其色泽为柔和自然的深绿配色，低调高雅，和高端商务人群的气质很匹配。

最后值得一提的是，MateBook X Pro 2021 款的包装盒也是和笔记本一样的翡冷翠色，表面有金色的烫印文字和 Logo，看起来很高雅大气，有一点礼盒的感觉。

总体来说，华为 MateBook X Pro 2021 款的外观颜值和上一代并没有太大的差别，仍然是简约、精致和时尚的风格，比较适合商务人群使用。

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