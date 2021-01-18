【IT之家评测室】华为 MateBook X Pro 2021 款评测：不止于 11 代酷睿，还有更多智慧办公杀手锏

随着 5G、Wi-Fi 6 商用的普及，万物互联的时代正在加速带来，带动智能终端产业升级变革。在此背景下，PC 产业也在涌动着创新的潮流。说到 PC 的创新，作为 “黑马”的华为这些年的发力给我们留下了深刻印象，特别是其旗舰系列，总能为我们带来眼前一亮的创意。

而1月17日，华为正式推出了 MateBook X Pro 2021 款笔记本，相比上一代，最显著的特点是采用了英特尔 11 代酷睿 TM 处理器。但当然不止于此，除了基础性能配置的升级，全新 MateBook X Pro 2021 款还有更多看点。目前IT之家已经拿到了翡冷翠版本的 MateBook X Pro 2021 款，话不多说，现在就为大家送上体验评测。

一、外观设计

华为 MateBook X Pro 系列一直是轻薄本中高颜值的典型产品，其代表特征就是全面屏的超高屏占比和轻薄精致的机身，MateBook X Pro 2021 款也是如此。

华为 MateBook X Pro 2021 款外形设计采用 “Pure & Invisible”的设计理念，机身采用航空级铝合金材质，设计语言简约凝练。笔记本的 A 面只有一个 “HUAWEI”高光贴片 Logo，观感舒适。

MateBook X Pro 2021 款机身侧边采用曲线收弧，融入了 CNC 钻切工艺，一圈高光切角增加了视觉上的精致感。

笔记本的 B 面是 MateBook X Pro 2021 款引以为傲的屏幕，这块屏幕为 LTPS 材质，四边超窄边框，屏占比高达 91%，亮屏状态下拥有十分震撼的视觉观感。正是由于超高的屏占比，这款笔记本虽然是 13.9 英寸的屏幕，但整机尺寸却和传统 12 英寸笔记本一样小巧。

键盘方面，MateBook X Pro 2021 款仍然是孤岛式键盘设计，键盘区域面积够大，而键盘两侧的扬声器开孔则比较紧窄。键盘顶部功能键中有一枚 MateBook X Pro 标志性的隐藏式摄像头，右上方则是一枚圆形指纹电源二合一按钮。

键盘的下方是触控板，这是一块压力触控板，造型美观、一体感较强，同时相比上一代提升了触控面积，看起来比较大气。

触控板底部相连的侧边，有一处方便开合笔记本的 U 型凹槽，凹槽中还增加了两枚拾音麦克风，这是和上一代相比比较明显的不同。

视线再来到笔记本的底部，这里是一整块钢板，除了两侧的散热出风口和螺丝孔外，基本没有别的开口，视觉上非常简洁。

最后值得一提的是IT之家手上这款 MateBook X Pro 2021 的翡冷翠配色，其色泽为柔和自然的深绿配色，低调高雅，和高端商务人群的气质很匹配。

总体来说，华为 MateBook X Pro 2021 款延续了以往精致美观的设计风格，整个机身非常简洁，没有多余的设计元素，加上其独特的配色，整体给人一种时尚、高端的视觉观感。

二、屏幕测试

华为 MateBook X Pro 系列笔记本的屏幕一直以来都拥有较高的素质，这里IT之家不妨将其单独拿出来说一说。

MateBook X Pro2021 款的屏幕为 13.9 英寸 3000 * 2000 分辨率的 LTPS 显示屏，对比度高达 1500:1，PPI 为 260，可实现 3K 级显示效果。

实际屏幕显示素质方面，IT之家进行了测试，可以看到，MateBook X Pro2021 款这块屏幕的色域为 100%sRGB，而色准方面，MateBook X Pro2021 款的平均偏离值为 0.26，最大偏离值为 1.15，色彩精准度表现也比较出色。

而在实际显示表现方面，IT之家首先观察 MateBook X Pro 2021 款的 256 级灰阶显示效果，实际观感上，屏幕从白色到黑色的过渡还是比较自然的，只是在最低阶的黑色到灰过渡的地方不是非常明显。

可视角度方面，从大约 45 度的角度观看 MateBook X Pro 2021 款显示纯色的效果，可看到，屏幕上除了可见的亮度稍有降低外，色彩显示整体还是准确的，并没有明显的漂移。

显示实际图片时，MateBook X Pro 2021 款的屏幕对夕阳下层云密布、霞光透染的色彩还原还是到位的，HDR 的显示效果也在合格线上。

仔细看屏幕，云层变化的细节比较丰富，高分辨率带来的细腻显示效果比较突出。

总体来说，华为 MateBook X Pro 2021 款这块屏幕的基本显示素质是能够满足大部分用户一般工作、娱乐的需求的，特别是高分屏带来的细腻的显示效果，在看高清电影、图片时会比较有优势。

另外，华为 MateBook X Pro 2021 款这块屏幕延续了一直以来颇受称道的 3:2 显示比例，这种 3:2 的屏幕长宽比在显示 Office 办公软件、看网页时，可以让办公内容得以更完整、最大化地显示。

华为 MateBook X Pro 2021 款的屏幕支持十点触控，搭配超薄康宁大猩猩玻璃、一体化触控方案（One Glass Solution）、AF 防指纹技术，从而实现高精度多点触控。这种灵敏的触控屏对于设计师、画家等经常需要作图、绘画的用户来说会带来明显的便利。

还有就是，华为 MateBook X Pro 2021 款还支持华为独家的护眼技术，采用软硬结合的方式，通过减少有害蓝光，自动调节屏幕白平衡和色调，让眼睛舒适感光。对于经常需要盯着屏幕办公的用户来说，是一个很实用的功能。

三、性能测试

华为 MateBook X Pro 2021 款相比上一代在硬件上最明显的升级是采用了英特尔第 11 代酷睿 TM 处理器，以IT之家手上这款笔记本为例，其搭载的是英特尔 ® 酷睿 TMi7-1165G7 处理器，四核心八线程，基频 2.8GHz，最高频率 4.7GHz。

11 代酷睿 TM 处理器中，显卡的升级是一个重要亮点。与上代平台相比，全新 Iris® Xe-LP GPU 的 EU 个数增加了 50%，具备高效线程控制、8 宽度适量单元、一级数据缓存、3.8MB 三级缓存 (提升 25%)、端到端压缩、VRS 可变着色率，每时钟周期最多处理器 24 个像素、48 个纹理。整体来说，集显配置较上一代的图形处理性能提升 261%，可媲美独显 MX350，充分满足日常音影娱乐需求。

内存方面，华为 MateBook X Pro 2021 款拥有 16GB 的 LPDDR4 内存，可以更有效的发挥出集显能力。硬盘方面则配备了 512GB/1TB PCIe NVMe SSD。

华为 MateBook X Pro 2021 款的具体性能如何呢？IT之家首先对其进行了跑分。首先是 CineBench R15 的测试，华为 MateBook X Pro 2021 款单核 193cb，多核 652cb，对于轻薄本来说表现尚可。

而内存测试环节，IT之家使用《AIDA64》进行测试，华为 MateBook X Pro 2021 款内存读取成绩可达 63551MB/s，写入成绩为 66634 MB/s，拷贝为 63067MB/s，延迟为 97.3ns。

接下来是硬盘读取速度测试。我们手上拿到的华为 MateBook X Pro 2021 款搭载的是一款来自东芝的 1TB 固态硬盘，CrystalDiskMark 测试成绩为 3285.34 MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 3012.71 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入，硬盘性能优异。

接着是核显跑分测试，华为 MateBook X Pro 2021 款在《3D Mark》中的 Time Spy 成绩为 1432，对于核显来说，成绩还是能让人满意的。

而 Fire Strike 成绩为 3842.

总体来说，华为 MateBook X Pro 2021 款的性能表现是能够满足轻薄本用户的日常所需的。

在性能之外，华为 MateBook X Pro 2021 款另一大特点是其独家的第三代鲨鱼鳍散热技术。在其内部的散热体系中，华为采用了手机上的主板小型化技术，为散热创造了更大的空间，同时搭载了鲨鱼鳍双风扇以及超薄的 VC 散热，让整机散热效果大大增强。

另外，在散热噪音控制上，华为 MateBook X Pro 2021 款也做了足够的文章，它通过反复微调扇叶叶形的弧度，找到空气流动最顺畅、最安静的扇叶叶形弧度，同时将异音突出比严格控制在 5dB 之内，有效减少了风扇转动时的啸叫声。

在进行《3D Mark》测试时，IT之家顺道测试了华为 MateBook X Pro 2021 款的发热情况，其机身最热处大概在键盘左上角区域，温度为 40.5℃，基本没有烫手的感觉，打字也不会有不适感。

同时IT之家测得笔记本发出的散热噪音为 52.5dBA，实际听感还是比较安静的，正常坐姿用电脑，不会被散热风扇的声音所打扰。

综上所说，华为 MateBook X Pro 2021 款在性能和散热方面做到了不错的均衡，很适合商务人员日常出差使用。

四、使用体验

作为一款定位高端商务的轻薄本，不仅需要有强悍的性能，还需要有足够优秀的用户使用体验，而这恰恰是 MateBook 系列一直以来的强项。简单来说，MateBook X Pro 2021 款的优质使用体验可以用 “智慧化”来概括。

Huawei Share 华为分享是 MateBook X Pro 2021 款智慧化的重要体现，由其衍生出来的 “多屏协同”功能可以说是笔记本体验的一个典型创新。

使用多屏协同，只需要将华为手机开启 NFC 功能，然后背面放在 MateBook X Pro 2021 款的触控板区域，就可以在笔记本上复制出手机的完整界面。

你可以利用 MateBook 笔记本的鼠标、触摸板和触控屏幕、键盘，可以直接打开、操作和使用各种手机 APP。

比如你不想在电脑上打开微信，但是又嫌弃手机打字太慢，借助于 “多屏协同”，你就可以实现在电脑上打开手机端的微信，并且用键盘输入文字，相当于把电脑上键鼠操作的效率带到了手机上，仿佛电脑和手机融合在了一起。

同时手机和电脑间互传文件也变得非常简单直接。例如手机里的图片，可以直接用拖动的方式拖到电脑中，无需在两个设备屏幕之间反复切换，只需要聚焦一个屏，颠覆了传统分享方式，绝对会给消费者带来不一样的专注办公体验。

在 MateBook X Pro 2021 款上，升级的多屏协同引入了全新的电脑运行手机多任务能力，支持同时打开最多三个手机应用，例如可同时打开多个办公、咨询 APP 同步使用。

升级的多屏协同革新了功能模式，由镜像的单任务单窗口，升级为多任务并行，并通过长期在自研通信协议的深耕基础，保证了流畅的使用体验，且保留了良好的扩展性，未来可支持更多数量的任务运行。

在测试中，IT之家在 MateBook X Pro 2021 款上同时打开了手机中两个外卖应用窗口，这样点外卖呢的时候就可以直接比价，不像在手机上需要在应用间反复切换。

在例如春节的时候很多群会发红包，如果是在手机上抢，也要在不同应用、不同群之间来回切换，非常麻烦，不小心就会错过红包。这时就可以在 MateBook X Pro 2021 款上同时打开好几个群，然后直接用鼠标一通操作，不漏下一个红包。

还有月末的时候很多人喜欢回顾自己上个月用了多少钱，在 MateBook X Pro 2021 款上，你也可以用多屏协同打开支付宝、微信、银行 App 三个窗口，然后同时查看这些 App 的收支记录，方便自己整理过去一个月的账目，这比在手机上看高效多了。

除了多屏协同，华为 MateBook X Pro 2021 款在智慧体验上还有一个大招，就是 “云”。

首先是华为云空间。使用时，在 MateBook X Pro 2021 款中开启同步文件夹后，资源管理器中会自动显示 “华为云盘”入口，用户对 “华为云盘”中的文件进行任何操作，都会实时在云端同步，因此你可以在线编辑文档，然后无缝切换到另一台设备上。

华为云空间一方面可以帮用户节省笔记本硬盘的空间，同时还可以使用电脑查看手机、平板中的数据，如图库、备忘录、联系人等。

“云”带给华为 MateBook X Pro 2021 款的除了云空间，还有强大的云服务，其中最重要的就是本次在全新 MateBook 系列上推出的 PC 端华为应用市场。

华为应用市场的出现是为了解决 Windows 笔记本安装软件繁琐的问题。过去在电脑上下载安装软件太低效了，经常一不小心就装了捆绑的全家桶甚至恶意插件，华为应用市场则采用独有的人工检测机制，而且应用数量也很多，它的到来，可以让用户在 MateBook X Pro 2021 上安装、管理应用变得非常简单高效，节省下来的时间就可以做更多的事。

可以看到，在华为应用市场的界面简单清新，没有广告，UI 的设计也比较美观。在侧边的竖栏中给出了探索、办公、管理和设置几个选项。

在应用分类中，给出了实用工具、影音娱乐、社交通讯、教育、商务和拍摄美化这几个类别。

在 “管理”中，你可以对自己在应用市场下载安装的文件进行统一管理，如果软件有更新，也可在此更新。

总体来说，PC 版的华为应用市场目前在应用数量上已经能囊括大部分日常需要经常用到的常规软件，对于一些小众、专业软件，相信华为会在后续不断更新完善。

华为 MateBook X Pro 2021 款还和以往一样内置了华为电脑管家，在华为电脑管家中提供了智能相册管理、一碰录屏、快速截图、共享剪贴板、最近文档等快捷功能，对于提升日常使用电脑的效率也非常有帮助。

另外，华为 MateBook X Pro 2020 款的三指下滑截图功能也是加分项，通过手势操作，可实现快速截屏，而且还能识别截图里的文字信息，可直接复制粘贴。

这个功能对于办公商务人士来说简直是太贴心了，比如朋友发了你一张图片，而你恰好要提取图片里的文字，直接三指下划截屏，选中要识别文字的区域，图片上的文字立马就复制了下来。

内置的华为浏览器，只需登录华为帐号，无论是在 PC 还是在手机甚至是平板上完成浏览，书签、历史记录、多窗口阅读列表等都可以实时同步到不同设备，跨设备浏览来去自如，提升阅读效率。

总结来说，上述种种全连接、智慧化、高效能的功能，正是华为 MateBook X Pro 2020 款在硬件之外的核心竞争力，特别是很多效率功能，对于高端商务人士而言，是其他产品无法提供的。

五、总结

华为 MateBook X Pro 2021 款相较于上一代在外观设计上没有太大变化，延续了轻薄、精致和高端的商务风格，其高屏占比的四面全面屏在当前一众轻薄本产品中仍然独树一帜。而在机身内在，华为 MateBook X Pro 2021 款则有较大提升，首先是升级了 11 代酷睿 TM 处理器，在性能和功耗控制上有明显提升，同时，华为 MateBook X Pro 2021 款在内部散热架构上也做了较大改进，采用了第三代鲨鱼鳍双风扇加超薄 VC 散热的技术，在散热上有更好的表现。

在此基础上，华为 MateBook X Pro 2021 款还拥有多屏协同、云服务以及全新应用市场等一系列智慧化功能带来的优秀使用体验，这些在笔记本市场仍然是独一无二的存在。作为一款面向商务人群的高端笔记本，华为 MateBook X Pro 2021 款继续引领第三代移动办公时代，很好地延续了这个系列的使命。

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