国外厂商推出 Mantis Q40 盲文显示键盘，售价高达 2495 美元

IT之家1月18日消息 在今年 CES 2021 期间，厂商们不仅推出了一系列常规数码硬件产品，同时也发布了一些方便残障人士的数码配件。国外厂商 APH 推出的 Mantis Q40 键盘，自带一块物理点阵盲文显示器，能便于视障人士操控电脑等设备。

这款键盘体积小巧，采用蓝牙方式进行连接，支持 Windows 8 及以上、MacOS 10.15 及以上、iOS 13.5.1 以上的系统。产品最大特点是下方有一个盲文显示阵列，能自动弹起白色圆柱，以特定的排列显示盲文，方便视障人士用手触摸阅读。这样用户不需要额外的盲文设备，便于快速在阅读和打字之间进行切换。

这款键盘不仅可以连接电脑、手机设备，还能够独立运行，使用专用的盲文阅读器读取 U 盘、SD 卡中的文件进行阅读和编辑。此外还有计算器、时间显示等功能，以及特殊的文件管理器。

IT之家了解到，该产品支持最多 5 个蓝牙设备进行连接，续航时间 15 小时，有着 SD 卡插槽以及 USB 接口，能够编辑 .doc、.docx、.txt、.brf、.brl 文件，采用 Type-C 接口充电。这款产品售价 2495 美元，约合人民币 1.6 万元。