苹果 MacBook 笔记本自适应显示屏键盘专利曝光：OLED 技术，单个按键可重新配置

IT之家12月30日消息 外媒 macrumors 报道，根据一份新获批的专利文件，苹果正在研究键盘上的小显示屏，以动态改变每个键的标签内容。

Patently Apple 发现的这份申请标题为 “Electronic devices having keys with coherent fiber bundles（具有带有相干光纤束的按键的电子设备）”，并在今年最后一个专利日被美国专利和商标局授予苹果公司。

该专利解释了键盘上的每个按键如何通过 “相干光纤束”与 “键盘中的控制电路”连接，可以拥有 “相关的按键显示屏”。苹果提出，每个按键将 “由一块光纤板形成”，并具有 “相对的第一和第二表面”。

虽然专利规定，每个按键都需要包含一个小显示屏来提供标签或字符，其中任何兼容的像素阵列都可以使用，但苹果提出的最主要技术是 OLED。该按键可能由玻璃、陶瓷、金属或聚合物等材料制成，甚至是蓝宝石等晶体材料。

IT之家获悉，这个系统将允许整个键盘 “可重新配置”，标签可以根据需要改变。该专利强调，键盘可以被重新配置，“以适应不同的语言，将标准键盘暂时转换成游戏键盘，其中的按键对应特定的游戏动作，或者以其他方式修改与按下键盘中按键相关的行为”。

还有一项说明是，每个按键都可以提供 “视觉反馈”，以指示每个键的当前状态，例如它是否对应一个大写字母或小写字母或游戏时的活动能力。

专利中包含的图片表明，自适应键盘既可以用在笔记本电脑中，也可以用在台式电脑的独立键盘上。

最关键的是，这套系统不会干扰物理键盘的圆顶或剪刀式开关。与其他苹果键盘专利不同的是，比如针对静态玻璃键盘或全尺寸触摸屏面板的专利，这个命题明确勾勒出了一个可移动按键的系统，因此苹果理论上可以保留其 Magic Keyboard 的设计。

虽然专利不一定能证明苹果打算将什么东西推向市场，但它们可以提供有趣的见解，让我们了解该公司正在研究和开发什么。考虑到苹果已经通过 MacBook Pro 的 Touch Bar 展示了其对键盘上自适应显示的兴趣，苹果在未来的某个时间点将类似的技术扩展到每个单独的按键上似乎并非不可能。