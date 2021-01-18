特斯拉国产 Model Y 今日 10:30 在上海开始交付

IT之家1月18日消息 据财联社报道，特斯拉国产 Model Y 于今日 10:30 在上海正式开始交付。此前，特斯拉对外事务副总裁陶琳在微博上发布消息称，国产版本的特斯拉 Model Y 本月（一月份）开始陆续交付。根据特斯拉中国官网显示，国产 Model Y Performance 高性能版预计三季度开始交付。

1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 以及全新 Model 3 正式发售，“SEXY”组合全线产品首次国内亮相。Model Y Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，售价 339900 元起。全新 Model 3 标准续航升级版起售价保持 249900 元起不变，特斯拉还推出了 Model 3 Performance 高性能版，售价 339900 元起。

特斯拉中国官网显示，中国产长续航版 Model Y 预计于今年二季度交付，Performance 高性能版预计于三季度开始交付。

IT之家了解到，2019 年 1 月，特斯拉超级工厂在上海动工；2020 年 1 月，中国制造 Model 3 正式交付，并于同年出口欧洲；2021 年 1 月，特斯拉带来由中国本土生产的 Model Y。