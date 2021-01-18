方舟投资进军太空探索，有望引爆板块行情

1 月 18 日下午消息，据报道，1 月 13 日，由明星基金经理凯瑟琳 · 伍德担任 CEO 的方舟投资管理公司（ARK Investment Management）提交申请，计划推出一只名为 ARK 太空探索的 ETF，交易代码为 ARKX。 虽然这只基金还没有上市，具体持股情况也不得而知，但这一消息已经带动许多和太空业务有关的公司股价上涨。

与方舟投资的另外 7 只 ETF 一样，ARKX 也采用主动管理模式。分析师预计该 ETF 将涵盖大约 50 只美国和国际股票，包含的市值范围也很广泛，方舟提交的申请文件显示，新基金将主要投资从事空间探索和创新的公司，这些公司主要涉及四个领域：轨道飞行、亚轨道飞行、使能技术和航空航天业发展的受益领域。

方舟投资此次涉足的是体量高达 4200 亿美元的太空经济领域，尽管经历新冠疫情的冲击，但该领域依旧延续了过去 10 年的强劲投资势头。

投行 Raymond James 分析师里克 · 普伦蒂斯（Ric Prentiss）在发给投资者的研报中写道：“这么大牌的机构发行的 ETF 可以直接将大量资金带入太空和卫星行业，也可以吸引更多投资者关注该行业。”

Quilty Analytics 创始人兼总裁克里斯 · 奎尔蒂（Chris Quilty）认为，ARKX 的推出会对该行业产生立竿见影的影响，因为该行业的 “盘子不大”，而这一点在上周四 “得到了充分证明”：在方舟投资的这只 ETF 的发行文件公开后第二天，纯太空公司以及两个有意帮助太空公司上市的 SPAC（特殊目的收购工具）都迎来了股价大幅上涨。

当天，卫星服务供应商 Maxar Technologies 和商业航天器公司维珍银河（Virgin Galactic）分别上涨了 20%，卫星通信服务公司 Loral Space 上涨 14%，轨道通信公司 ORBCOMM、Globalstar 和 Gilat 上涨 10%。作为这一领域的两大 SPAC，有意收购 Momentus 的太空通讯公司 Stable Road 和有意收购 AST&Science 的 New Providence 分别上涨 26% 和 8%。国防股也获得提振。洛克希德马丁 (LMT)和诺斯洛普格鲁门 (NOC)分别上涨了 0.6% 和 1.2% 。洛克希德和诺斯洛普公司都拥有航天发射业务。

“问题很明显，单从收入的角度来看，投资标的很有限，而航天工业中最大的参与者是国防企业，但是对于那些公司来说，航天只占他们业务的很小一部分。”奎尔蒂说。他补充到，由于动力不足，所以华尔街尚未积极涉足该行业。

他表示：“目前，大多数投资公司无法确定向该领域投入专门的资源是否有意义，因为它们无法通过交易赚取足够的利润，而投行也无法确定是否值得让分析师向这一领域投入时间。”

优秀公司尚未上市

伍德的方舟投资一向都很擅长挖掘颠覆性成长企业，但摩根大通分析师塞思 · 塞夫曼（Seth Seifman）向投资者解释道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的 SpaceX 和杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的蓝色起源（Blue Origin）这些 “最具颠覆性的航天公司”都未上市。奎尔蒂也同意这个观点，他强调了 SpaceX 的重要影响，认为它是 “该领域最令人兴奋、最具吸引力的公司”。

但这并没有阻止投资者涌入其他纯航天公司，包括维珍银河、Momentus 和 AST&Science 这样尚未创收的企业。奎尔蒂强调说，虽然 Maxar 的做空力量强大，差不多有 15% 的股票被借出卖空，但它依然大涨。

这种大涨甚至推升了竞争对手的 ETF 产品净值，例如，ProcureAM 于 2019 年 4 月推出的 UFO 基金就在上周四大涨 6%。

ProcureAM 联合创始人兼 CEO 安德鲁 · 钱宁（Andrew Chanin）说：“由于凯西 · 伍德过往的业绩非常有益，我认为很多人都感到非常兴奋。这不仅对我们有益，也有助于帮助普通大众和投资者了解航天工业的重要性。”

他还指出，鉴于一些投资标的仍未创收，ETF 可以通过分散投资来保护投资者。他说：“这是一种非常强大的工具，能够控制您可能承担的某些风险。”

钱宁指出，鉴于方舟投资专注于投资颠覆性企业，ARKX 基金可能会选出一些独特的投资标的，例如亚马逊，该公司正在建立一个 100 亿美元的 Kuiper 卫星互联网，与 SpaceX 的星链（Starlink）展开竞争。

今年或有更多航天企业上市

有几家航天公司准备在今年上市，例如目前已经宣布的两家 SPAC，而控股公司 Voyager 则计划通过传统的 IPO 路径上市。

钱宁说：“从 IPO 和一些 SPAC 的情况来看，太空股在 2021 年的后备资源充足。”

分析人士认为，方舟投资选择此时发行新 ETF，是因为马上将有更多纯航天企业上市。奎尔蒂强调他并不了解其他公司上市方面的内幕知识，但强调了卫星制造商 Planet Labs 和 Spire Global 这两家创业公司 “拥有多年的经验来塑造成熟的商业模式，具备上市条件。”

“人们突然之间意识到了这一市场的巨大潜力。如果我是一家私募股权公司，我会开始积累优秀企业，并推动上市，这种情况已经发生。如果我是一家空白支票公司，正在思考应该买什么公司，我会物色一家航天公司。”奎尔蒂说，“航天公司现在有广阔的上市空间。”