美媒：2020 太空领域不平凡，SpaceX 让发射司空见惯

2020 年对于太空旅行来说又是不平凡的一年，值得一提的是，SpaceX 让非同寻常的火箭发射变得像是例行公事。

图示：5 月 30 日，SpaceX 的猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心的 39A 发射台升空

SpaceX 的火箭发射已经变得如此司空见惯，平常得不会再上新闻。上周六 SpaceX 旗下的一枚猎鹰 9 号再次进入太空，这是 SpaceX 在 2020 年的第 26 次发射。

火箭一样从位于美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，八分钟后，一级助推器在卡纳维拉尔角附近的一个着陆台上成功垂直着陆。

火箭一级助推器的重复着陆是一项技术和经济成就，因为其降低了有效载荷进入轨道的成本。周六，同一枚猎鹰 9 号助推器完成了其第五次任务。这是 SpaceX 的第 70 次成功回收。SpaceX 公司表示，最终可能会在不进行重大翻新的情况下让一枚火箭助推器执行 10 次飞行任务。该公司的目标是让火箭从着陆到重新发射仅需要 24 小时的时间。在 2011 年最后一次航天飞机升空后的近十年里，美国宇航员都不得不搭乘俄罗斯飞船前往国际空间站，今年开始利用猎鹰 9 号火箭上的载人龙飞船进入太空。

太空探索是有风险的。SpaceX 公司创始人埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)希望将 100 米高的星际飞船发射到火星。几周前星际飞船原型原本打算在测试中缓慢着陆，但其坠落得太快，爆炸成一团火球。好在马斯克没有被吓到，他说，“我们得到了所需的所有数据！祝贺 SpaceX 团队，太棒了！！”

马斯克本月表示，他 “非常有信心在六年后”实现人类送上火星的目标，“如果幸运的话，可能需要四年”。今年这种雄心壮志显得尤为重要。