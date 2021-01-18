年货节互动红包攻略：京东炸年兽分 10 亿、天猫年货免费送

春节将至，电商年货节全网大促已经拉开帷幕，除了重头戏每天都能领的天猫超级红包和京东京享红包外，天猫和活动还有很多互动红包活动可以获得更多红包，按往年经验，如果玩得比较多的话两边都能拿好几十甚至上百的红包，在这里小编也为大家整理了下各种互动红包的玩法攻略，并且还在持续更新中，大家可以一起玩玩看，既然剁手少不了，不如羊毛薅得好，愿大家年货节还能多省亿点点。

本文大部分活动均需要好友助力，大家可以在本文评论区分享活动参与互动，互帮互助、一起薅羊毛。

• 天猫超级红包：点此抽取（每天1次，最高2021元）打开淘宝App，搜索：之家牛牛牛 或 之家冲冲冲点击橙色区域即可复制

• 京东京享红包：点此抽取（每天3次，最高888元）

▼ 天猫年货节×芭芭农场，年货免费送、领天猫通用红包

玩法要点：

1、天猫/淘宝同享活动，淘宝App任务更多且完全覆盖天猫App内的任务，仅参与淘宝App即可；

2、可邀家人/爱人/集美组队合力帮种，成长速度更快；

3、每次升级可得额外福气值，当日浇灌次数可累积福气值，第二日7点可领；

4、左下角好友林邀请好友加入游戏，可帮助好友浇灌，也可收取好友的福气值；

5、好友林每日三餐领服气值，好友助力可回报福气值等。

▼ 京东全民炸年兽，瓜分10亿年终奖

玩法要点：

1、1月25日开启好友助力玩法和天降爆竹礼包，前者开辟第二个红包奖池、参与可多拿一份红包，后者开辟特殊任务礼包；

2、左下角独轮车一直在自动生产爆竹，大约每1小时到达上限，需要定时收取；

3、年兽头上轮播提示有个AR小游戏，炸年兽赢爆竹，每天可以玩5次；

4、右上角图鉴进入，点击下方每个品牌进入专属羽绒棉都有单独的任务，完成可以抽奖，奖品为爆竹和各类优惠券等；

5、活动页面底部“寻宝箱 赢爆竹”模块可进入指定店铺寻找互动宝箱，有机会获得一定爆竹。

▼ 淘宝年货节官方补贴，百万好礼限量1元购

每天上午10点开抢。

▼ 京喜2021年货节好运连连，千万年货1元起

每天都有新年货。

▼ 聚划算章鱼开宝箱，天天领红包

玩法要点

1、99划算节/双11做过的活动，这个活动主要是自己做任务赚星星，然后使用星星兑换红包和实物等。

2、右下角跨栏红包每天可以免费玩2次，赢2个红包，如果输了可以用星星兑换游戏资格。

▼ 天猫V榜种草抽通用无门槛红包，每天5次机会

24小时内5次机会，不是过了0点就更新次数。



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