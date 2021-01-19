高清彩色墨水屏将至：E INK 发布 ACEP Gallery 4100 彩色电子纸

IT之家1月19日消息 据外媒 goodereader 报道，E INK 已通过 Good e-Reader 确认，他们通过使用代号 E INK Gallery 4100 的技术，开发出了第二代 ACEP，即高级彩色电子纸。

E INK 表示，第二代彩色电子纸不会用于数字标牌，而将作为高分辨率选项替代现有的 E INK Kaleido 2 彩色电子阅读器。Gallery 4100 的开发套件已发送给电子阅读器领域的所有大型企业。

另有消息人士证实，这项技术可能会在 2021 年完善，并且很有可能在 2022 年初看到首批上市的设备。

IT之家了解到，第一代 ACEP 于三年前发布，面向数字标牌。数字标牌中使用的基于玻璃的滤色镜又厚又厚，透明度低，因此不适合电子书阅读器。而 ACEP 2 不会使用滤色镜阵列，也不是基于玻璃的，而是将彩色层粘附到电子墨水薄膜上，以最小化重量和厚度并提高透明度。它将能够显示 40000 多种不同的颜色，并且有传言称 E INK 能够将其 Regal Waveform 控制器集成到 ACEP 2 中，从而实现更快的页面刷新速度且没有重影。

外媒表示，电子阅读器公司将在未来的硬件上有两种不同的选择。ACEP Gallery 4100 与 Kaleido 2 这两种技术各有利弊，但预计 ACEP 将能够显示更多的颜色，但生产成本也会更高，所以相关产品售价会更高。Kaleido 1/2 上的彩色滤波阵列生产成本更低，所以它可能会用在低端硬件上。