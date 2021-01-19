科大讯飞拟向实控方定增募资不超过 26 亿元，巩固控制权

IT之家1月19日消息 1 月 19 日，科大讯飞发布非公开发行股票预案，面向公司实控人刘庆峰及其控制的公司拟非公开发行股票不低于 5955.93 万股（含本数）且不超过 7742.70 万股（含本数），拟募集资金总额不低于 20 亿元（含本数）且不超过 26 亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充流动资金。本次非公开发行将由发行对象全部以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（即 2021 年 1 月 19 日），发行价格为 33.58 元 / 股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。值得注意的是，1 月 13 日收盘，科大讯飞股价 46.40 元 / 股，总市值为 1032 亿元，当日股价上涨 4.69%。

公告称，此次发行目的为提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权；同时拥抱时代赋予的历史性机遇，满足公司业务快速发展带来的营运资金需求。

IT之家获悉，截至 2020 年 12 月 31 日，刘庆峰直接持有公司 4.40% 股份，言知科技持有公司 2.31% 股份。刘庆峰和其一致行动人科大控股等合计控制公司 16.17% 股份的表决权。

科大讯飞表示，公司实际控制人控制股份处于较低水平。公司从事的人工智能行业属于国家重点发展的战略新兴产业，并且拥有大量自主研发的核心知识产权，是国内人工智能行业的领军企业之一，拥有稳定的控制权对公司能否保持长期健康发展非常重要。

公司实际控制人刘庆峰先生与公司长期利益休戚与共，通过认购本次非公开发行股票，刘庆峰先生的持股比例及公司实际控制人控制的表决权比例均可得到提升，进一步增强了公司控制权的稳定性，巩固了实际控制人的控制地位。

此外，本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充流动资金。