微信支付分用户超 2.4 亿，将推出 “共享充电宝隔夜归还险”

IT之家 1 月 19 日消息 2021 微信公开课 PRO 在广州开讲。主论坛现场，微信支付团队公布了微信支付分的最新数据：微信支付分使用用户数超 2.4 亿，为用户节省超过 2000 亿元押金，超过 1000 万名用户使用过快递的先寄后付服务。

微信支付团队表示，微信支付分不仅仅是一个分数，而是一套覆盖了用户使用服务过程的完整解决方案，包含从服务前帮助商户识别用户、保障用户的付费能力，到服务中期通过支付分代扣的方式锁定用户的付费能力，再到服务结束后进行收款以及配套的催收能力。

IT之家获悉，微信支付分支持用户交易时免充值、免押金和先享后付，可以为用户提供更为便捷和人性化的使用体验，基于身份特质、支付行为和信用历史三个维度进行信用评估的模式也更值得商户信任。

目前，微信支付分已经覆盖了包括共享租物、购物娱乐、交通出行、生活服务和住宿预订等 5 个行业大类超 1995 个商户。

微信支付团队现场透露，2020 年，充电宝行业和网约车行业商户接入微信支付分后坏账率分别降低 67% 和 60%，充电桩商户接入微信支付分后每天新增用户数也提升了 25%。电商零售行业商户接入微信支付分 “先用后付”能力后，也可以降低用户购买前的决策成本，提升下单转化率和复购率，其中电商下单转换率提升 14%，零售商户复购率提升 73%。

2021 年，微信支付分将推出共享充电宝将推出 “充电宝隔夜归还险”，此类服务还将应用在快递等场景中。此外，微信小商店、转转还将与微信支付分打通。