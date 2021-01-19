特斯拉已与杰夫 · 达恩的电池研究实验室续签 5 年合同

1 月 19 日消息，据国外媒体报道，特斯拉已经与杰夫 · 达恩（Jeff Dahn）的电池研究实验室续签了五年的电池研究合同。

据悉，达恩的研究实验室在达尔豪斯大学中运营，它非常支持特斯拉降低电池成本的目标。根据新协议，特斯拉将为达恩的实验室提供资金。

据悉，达尔豪西大学和特斯拉早在 2015 年 6 月就签署了初步研究协议，但于 2016 年 6 月 8 日才正式开始合作，旨在开发续航时间更长、成本更低的电动汽车电池。

当地时间周一，达尔豪西大学宣布，它与特斯拉的合作关系将至少延长到 2026 年。此外，它还宣布增加两名新科学家，这两名新科学家是电池行业的知名科学家，将加入达恩领导的团队，开发世界级的电动汽车电池。

达尔豪西大学与特斯拉续签合同，突显了达恩在电池研究领域的突出地位，也表明特斯拉仍希望未来从达恩的研究中获益。达恩被认为是锂离子电池的先驱，他从锂电池发明起就一直在研究它。

过去五年里，特斯拉一直在与达恩的研究团队合作，帮助改进其电池技术。达恩的研究对实现电池成本节约至关重要，而节约电池成本是让所有人都买得起电动汽车的关键。

特斯拉在电动汽车行业处于领先地位，这在很大程度上取决于该公司的电池，或者更具体地说，取决于它的电池化学成分。

2019 年，达恩和他的团队公布了一种新型电池的测试结果。这种电池是一种锂离子电池，采用新一代 “单晶”NMC 532 阴极和一种新的先进电解质，可以使电动汽车持续行驶 100 万英里（约合 161 万公里）。

特斯拉原本预计在去年 9 月 22 日举办的 “电池日”活动上发布其百万英里电池，但最终并未发布，而是发布了全新的 4680 电池。

外媒报道称，电池材料公司 Novonix 已宣布，任命达恩为首席科学顾问，这一任命将于 2021 年 7 月开始生效。