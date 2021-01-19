机构预计特斯拉上海超级工厂今年有望出口 10 万辆电动汽车

1 月 19 日消息，据国外媒体报道，去年 10 月 27 日，由上海超级工厂生产的 7000 辆 Model 3，从上海装船出口欧洲，并在 11 月底和 12 初相继运抵欧洲港口，拉开了国产特斯拉电动汽车出口的序幕。

而在今年，上海超级工厂 Model 3 的产能将进一步提升，在 Model Y 投产之后，工厂的整体产能会更高，届时出口到欧洲市场的电动汽车将会更多。

有证券机构预计，特斯拉上海超级工厂今年有望生产 52.3 万辆电动汽车，其中 10 万辆将会出口到其他市场。

这一证券机构，是根据周产量状况，预计特斯拉上海超级工厂今年将生产 52.3 万辆电动汽车、10 万辆用于出口的。这一机构预计上海超级工厂的周产量目前已达到 8000 辆，其中 5000 辆是 Model3，余下 3000 辆是 Model Y。

不过，预计上海超级工厂今年将出口 10 万辆电动汽车的这一证券机构，并未详细透露出口的车型和具体的市场，但从外媒的报道综合来看，今年出口的仍将是以 Model 3 为主，国产 Model Y 刚开始交付，短期内不太可能出口，至少上半年不会。

在出口的市场方面，今年将会扩大，不只是欧洲市场，有报道显示，特斯拉已准备将上海超级工厂所生产的 Model 3 出口到新西兰、日本等市场。