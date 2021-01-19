2020 年马斯克和特斯拉的 11 个承诺与进展

1 月 19 日早间消息，据报道，众所周知，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）是最 “敢说”的企业领导人，同时还是一位 “重度 Twitter 爱好者”，他经常会在社交媒体平台上宣布一些大胆的计划。

虽然许多企业高管都希望降低外界的期望值，进而避免无法兑现承诺的情况（也就是承诺不足、兑现过度的战略），但是马斯克完全相反。这位略显古怪的亿万富翁从来不会放过任何机会，无论特斯拉和他的其他企业即将推出什么样的产品，他都会在网络上大肆炒作。

虽然有的时候，马斯克的预测会实现，但是更多情况下，他的预测都会出现偏差。例如，特斯拉的第三款量产车型 Model X 的上市时间，就比预期晚了两年。而距离特斯拉半挂卡车 Semi 的首次亮相已经过去了将近 4 年，我们现在还没迎来该车的量产版。

然而，这个问题也可能根本就不是问题。尽管有些时候，特斯拉定下的目标显得过于激进，并且最终没能按照时间表完成，但是投资者对于这家企业依然充满了信心。自 2010 年上市以来，该公司的股价已经飙升了 13000% 以上，仅仅 2020 年一年，该股的价格就提升了 700% 以上，轻松跑赢大盘，这也让特斯拉成为了全球市值最高的汽车制造商，马斯克本人则成为了全球最富有的人。

在 2020 年中，马斯克又替特斯拉做了许多承诺，以下是该公司去年所做的承诺，它们之中有的兑现了，而还有一些并未取得成功。

100 万辆自动驾驶出租车

特斯拉并未在 2020 年内推出自动驾驶出租车车队，但是纽约街头出现了首批特斯拉黄色出租车。

2019 年 4 月，马斯克在特斯拉的 “自动驾驶日”活动上表示：“明年，我们在道路上将会有超过 100 万辆自动驾驶出租车。”然而截止到目前，特斯拉并未推出自动驾驶出租车，更不要提 100 万辆这个目标了。

马斯克曾将未来的乘车共享网络描述为 Uber 和 Airbnb 之间的交叉点，特斯拉车主可以将自己的汽车设置为在街道上漫游，车主在家中休息，或是在公司工作的同时，车辆可以在街上接载乘客，从而帮车主获得被动收入。特斯拉还曾表示，将把自己的汽车部署到没有足够客户参与的地区。

这个想法或许看上起非常吸引人，但是显然很难真正实现。一部分问题在于，特斯拉需要获得极高的自动性，才能让车辆作为无人驾驶出租车发挥作用，而这一点，截止到目前，无论是特斯拉还是其他汽车制造商，都还没有能够实现。

不久后，马斯克又软化了有关自动驾驶出租车的口气，将新的目标推迟到了 2021 年。

在 2020 年 4 月举行的一次电话会议上，马斯克表示：“守时并不是我的强项，但是我最终都会说到做到。因此，我认为我们可以在明年看到自动驾驶出租车与网络车队一起运营，但是不是在所有市场上，而是在部分市场上。”

发布完整的自动驾驶功能

最新的消息是，特斯拉将在 2021 年初发布 FSD 的订阅服务。

在过去多年中，特斯拉一直都在鼓吹说其自动驾驶汽车 “很快”就将到来。但是不可否认的是，特斯拉的 Autopilot 和 FSD 功能的确是目前最先进的驾驶辅助系统之一。但是需要注意的是，虽然这些服务的名字暗示其可以实现自动驾驶，但是事实并非如此，使用这些功能的时候，驾驶员依然需要时刻注意前方路况，并且在必要的时候接管车辆控制权。

2020 年，特斯拉推出了 “完整自动驾驶（FSD）”功能的测试版，马斯克表示，该系统将在当年年底前迎来大范围发布。但网上发布的早期视频显示，该系统还没有真正的做好准备。

在最后期限逐渐逼近的情况下，马斯克又宣布特斯拉将会在 2021 年初以订阅的方式发布 FSD 功能。

然而值得注意的是，在自动驾驶功能方面，马斯克经常会跳票，他给出的预测日期并不可深信。

2017 年的时候，马斯克表示在当年年底之前，该公司的车辆将可以在人类司机零干预的情况下，从纽约自动行驶至洛杉矶，并且在 2019 年的时候，特斯拉汽车将允许司机上车就睡觉，然后醒来之后车辆已经到达目的地。然而，这两个承诺至今都没有兑现。

交付 50 万辆汽车

特斯拉去年的交付量几乎达到了 50 万辆，并且创下了新的季度交付记录。

2020 年初，特斯拉给自己定了一个宏伟的目标：在这一年中一共向消费者交付 50 万辆电动汽车。可惜的是，2020 年收官时，该公司只差一点就完成了这个目标，距离 50 万辆的目标只差了 450 辆。此外，在全新第四季度，该公司还创下了新的季度交付数量纪录，当季度特斯拉交付了 180570 辆汽车，比之前的纪录多了 4 万多辆。

值得特别注意的是，在汽车制造行业陷入停滞，以及疫情对消费者的支出造成重大冲击的背景下，特斯拉计划达到了其销量目标，并且超过了华尔街的多项预期，这一点还是非常难能可贵的。

但是摩根大通分析师在 1 月 4 日发布的一份声明中表示，特斯拉以前给自己定过相同的目标，但是未能达到。2016 年的时候马斯克曾表示，2018 年时，特斯拉的年交付了将达到 50 万辆，然而 2018 年特斯拉实际的交付量只有 24.6 万辆。分析师称，马斯克还曾表示，特斯拉 2019 年将销售出 65 万辆汽车，并且在 2020 年卖出 100 万辆汽车。考虑到这一点，特斯拉在 2020 年内交付将近 50 万辆汽车的成就，也就不那么令人印象深刻了。

交付 Model Y

2020 年，特斯拉交付了首批 Model Y，且交付时间少有的比预期时间提前。

去年 3 月，特斯拉交付了特斯拉推出了新的量产车辆 Model Y，距离 2019 年春季的发布会只有 1 年时间。在 Model Y 发布之后，马斯克按照其计划，完成了 “S3XY”的缩写。更值得一提的是，Model Y 的交付比预期提前了几个月，对于这家电动汽车制造商来说，这是一件极其不寻常的事情，一直以来，该公司更多的是向后推迟交付时间，而不是提前交付。例如，2015 年年底特斯拉开始交付 Model X，而该车的实际交付时间比最初的预期晚了两年。

特斯拉并不会按照产品公布其销量，但是随着美国市场对紧凑型跨界车的需求爆发，预计 Model Y 将极大地促进该公司的销量。

2020 年内，特斯拉交付了 442551 辆 Model 3 和 Model Y，而 Model X 和 Model S 的交付量为 57039 辆。

开始生产 Semi

特斯拉原本计划在 2019 年开始生产 Semi，如今该项目的启动时间已经被原计划晚了两年。

Semi 车型的生产已经被该公司搁置了多年。2017 年，特斯拉召开新产品发布会，展示了这辆纯电动 class 8 卡车，当时特斯拉表示该车预计将于 2019 年完成首批交付。而在该公司发布 2019 年第三季度财报的时候，他们又改口称 “计划在 2020 年内开始生产有限数量的特斯拉 Semi 车型”。

然而，到了 2020 年 4 月，特斯拉又一次表示将推出这款商用车的生产和交付时间，这一次被推迟到了 2021 年。

截止到目前，特斯拉已经从沃尔玛、百事可乐和 Anheuser-Busch 等企业客户那里获得了数千辆 Semi 卡车订单，该车的售价在 15 万至 20 万美元之间。

交付特斯拉 Roadster

特斯拉新款电动超跑 Roadster 将在何时开始交付，目前谁也说不出具体日期。

2017 年，特斯拉举办新产品发布会，发布了新款 Roadster 电动超跑，该车让特斯拉粉丝和整个汽车行业都大吃一惊。特斯拉承诺，该车的最高时速可以达到 250 英里 / 小时（402 公里 / 小时），一次充电后的续航里程更是可以达到 620 英里（997 公里），其零百加速时间只需要惊人的 1.9 秒，车辆内可坐 4 人，起售价高达 20 万美元。但是与其他汽油动力的超级跑车相比，Roadster 的价格并不算高。

但是去年 5 月，由于 COVID-19 打乱了该公司的许多计划，马斯克表示 Roadster 要等到 Cybertruck 上市之后才会开始交付，预计将在 2021 年底的时候。

发布百万英里电池

在去年 9 月举行的 “电池日”活动上，特斯拉发布了新的电池架构。

2019 年 4 月，马斯克表示特斯拉电池很快就能为该公司的电动汽车提供 100 万英里（160 万公里）以上的使用寿命，而相比之下，汽油动力汽车的使用寿命往往为 20 万英里（32 万公里）左右，因此这将是一项了不起的成就。他当时表示，特斯拉将在 2020 年开始生产新电池。

原本，外界以外马斯克会在特斯拉在去年 9 月的电池日活动上发布百万英里电池，但是他并没有这样做。

但是在这次活动上，特斯拉的确发布了新的电池架构，新电池的能量提升了 5 倍，将让车辆的续航里程提升 16%，输出功率提升 6 倍。特斯拉表示，新的 4680 电池芯生产速度更快，且成本更低。另外，新的电池组可以增加车辆中部的硬度。然而，新的电池芯要等到 2022 年才会开始规模化生产。

新工厂建设

柏林超级工厂的建设虽然遇到了一些波折，但是建设工作即将启动。

2019 年 11 月，马斯克宣布特斯拉将会在柏林建设欧洲超级工厂，在 2020 年中，特斯拉的这个目标取得了巨大的进展。虽然遇到了一些波折，例如未按时缴纳水费，以及冬眠的爬行动物，以及德国环保主义者的质疑等等，但是柏林工厂的建设正在有条不紊地进行当中。

马斯克曾表示，该工厂在建成之后，将从 2021 年 7 月开始将生产 Model Y 车型，以及特斯拉下一代的电池芯。

去年 3 月，马斯克在 Twitter 上宣布，特斯拉正在考虑在美国建设一座新工厂，该工厂未来将生产 Cybertruck 电动皮卡。7 月，特斯拉宣布，新工厂的选址工作已经完成，他们将在德克萨斯州的奥斯汀建设新工厂。8 月，建设工作正式启动。

生产续航达 1200 公里的 Model S

当前在售的 Model S 电动轿车的单次充电续航里程为 402 英里（646 公里），但是更长续航的版本正在开发之中。

2015 年，马斯克表示特斯拉将在 2020 年的时候生产续航可达 1200 公里的 Model S 车型。

在此之后，特斯拉一直在稳步提升其车辆的续航里程，但是到目前为止，该公司并未达到 1200 公里的这个目标。据美国环保局估计，当前续航里程最长的 Model S 为长续航 Plus 版，单次充电可以行驶 646 公里。

特斯拉还计划推出 Model S Plaid，该公司承诺该车的单次充电续航里程可以达到 520 英里（836 公里），该车型预计将于 2021 年年底推出。

发布特斯拉龙舌兰酒

2018 年 10 月，马斯克在 Twitter 上表示，特斯拉品牌的龙舌兰就 “Teslaquila”即将到来。

2020 年 11 月，特斯拉推出了限量版的龙舌兰酒，每瓶售价 250 美元。在上线之后，库存很快就售罄了，早期的买家经常会将空酒瓶挂在 eBay 上出售，而且加价幅度巨大。

然而马斯克没能按照之前的设想，将其命名为 “Teslaquila”，因为这个品牌名称被墨西哥龙舌兰酒监管委员会否决了。

特斯拉汽车允许车主更改喇叭声音

马斯克经常在 Twitter 上发布内容，很多时候，他只是说说而已，但是每隔一段时间，就会有一个真正的产品更新。但是如何判断哪些是有用信息，哪些是无用信息，对于普通人来说是一件非常具有挑战性的事情。

2020 年 8 月，马斯克宣布，特斯拉汽车很快就可以通过外部扬声器播放车主自定义的声音。

2020 年底，马斯克兑现了这个承诺，在双旦假期期间，特斯拉发布了一个更新，允许车主改变喇叭声音，车主可以发挥自己的创意和想象，为车辆在假期之间增添一点乐趣。