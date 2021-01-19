英特尔董事长拟建立 SPAC 融资 10 亿美元：瞄准医疗科技领域

北京时间 1 月 19 日消息，知情人士称，英特尔公司董事长奥马尔 · 伊什拉克 (Omar Ishrak)正计划为一家空白支票公司筹集资金，瞄准医疗科技领域的并购交易。

知情人士称，伊什拉克最快将在周二向美国证券交易委员会 (SEC)提交公共登记文件，目标是为一家特殊目的收购公司 (SPAC)筹集大约 7.5 亿美元至 10 亿美元。伊什拉克此前负责运营医疗设备巨头美敦力公司。

高盛集团正牵头负责这家 SPAC 的首次公开招股 (IPO)准备工作。资产管理公司贝莱德集团 CEO 劳伦斯 · 芬克 (Larry Fink)之子、对冲基金经理约书亚 · 芬克 (Joshua Fink)和美敦力高管珍 · 纳贺姆 (Jean Nehme)将在 SPAC 担任高级职位。伊什拉克则将担任董事长。

一位英特尔代表拒绝代表伊什拉克置评。高盛发言人不予置评。

SPAC 以往只是少量公司用于上市的隐蔽工具，在 2020 年触及了创纪录水平，在美国筹集了大约 790 亿美元资金。这一势头延续到了 2021 年。彭博数据显示，今年 1 月目前为止，已有 53 家空白支票公司通过上市融资了 150 亿 美元。另外 47 家 SPAC 本月已宣布计划总计融资 117 亿美元，正在等待 IPO。