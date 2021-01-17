比利时零售商曝光英特尔 11 代 CPU 价格：i7-11700K 约合 2948 元人民币

IT之家1月17日消息 英特尔第 11 代 Rocket Lake-S 桌面处理器尽管没有正式发布，但官方以及爆料者已经透露了众多信息。据外媒 tomshardware 消息，比利时一家名为 2Computer 的零售商提前上架了全系列英特尔 11 代桌面处理器，并公布了价格以及核心数量信息。需要注意的是，该列表并不代表最终售价，也不代表其它国家和地区的定价。

根据表中数据，11 代采用 Rocket Lake-S 的桌面处理器依旧包含可超频的 K 系列以及无核显的 F 系列，其中 i7-11700 系列以上以及 i9 系列均为 8 核 16 线程设计，16MB L3 缓存。所有 i5 系列均为 6 核 12 线程，具备 12MB L3 缓存。

以 i7-11700 来看，这款处理器基础频率 2.5GHz，睿频频率未知，售价约合人民币 2397.6 元；对于不需要核显的用户，i7-11700F 售价约合人民币 2210 元，可以说比较良心了。支持超频的 i7-11700K 约合 2948 元人民币。

列表中旗舰 CPU 为 i9-11900K，默认频率就高达 3.5GHz。根据此前官方消息，该处理器睿频频率 5.3GHz。i9-11900K 在这家电商平台售价 604 美元，约合人民币 3914 元。

对于采用 Comet Lake-S 的处理器，可以看出 i3 型号均为 4 核 8 线程设计，同样提供不带核显的丐版 CPU。i3-10105F 售价仅为 94 美元，约合人民币 609 元。除此之外，还有两款奔腾处理器，为双核四线程设计，基础频率分别为 4.1GHz、4.3GHz。

IT之家了解到，11 代 Rocket Lake-S 桌面 CPU 原生支持 DDR4-3200 内存，且搭配主板可实现内存超频。其中 CPU 本身最多提供 20 条 PCIe 4.0 通道，可以保证独立显卡以及高性能 SSD 的性能发挥。