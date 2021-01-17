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英特尔宣布停产 4 款消费级傲腾 SSD，今后仅提供傲腾 H20 产品系列

2021/1/17 12:24:06 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月17日消息 根据外媒 TomsHardware 消息，英特尔宣布停产所有仅包含 3D XPoint 内存的消费级傲腾存储产品，涵盖的型号包含 900、905P、800P、M10 系列。英特尔表示，该公司将不再继续提供采用傲腾存储芯片的 SSD 给消费级市场，英特尔将专注于提供采用 QLC 和傲腾芯片混合的傲腾 H20。

H20 固态硬盘使用 32GB 3D XPoint 内存 + 1TB/512GB QLC 闪存组合，傲腾内存仅用来提供加速，其性能远远落后于传统的纯傲腾产品。英特尔目前已经停止这四款产品的订货，最后的发货时间为 2 月 26 日。

IT之家了解到，英特尔近日发布了面向企业用户的傲腾 P5800X 存储产品，采用 PCIe 4.0 协议，最高实现 150 万 IOPS 的 4K 随机读写性能，顺序读写速度达到了 7.2GB/s。此外，P5800X 还能够提供最高 460 万 IOPS 的 512B 随机性能、180 万 IOPS 的混合应用性能。

英特尔此前对于其存储业务进行了大幅改革。2020 年 10 月 20 日，海力士宣布将支付 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存及存储业务，但是保留其傲腾业务。傲腾 3D XPoint 技术是由英特尔与美光共同开发的，停售消费级产品的举措表明英特尔将致力于发展高利润、高销量的企业级存储市场。

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关键词：英特尔傲腾

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