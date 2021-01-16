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英特尔幻影峡谷拆解：支持 M.2 22110 SSD，未来可选 RTX 3060

2021/1/16 14:53:58 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 16 日消息 日前，英特尔发布了新款高性能 NUC 主机幻影峡谷，首发配备为 11 代酷睿 i7 低压处理器 + RTX 2060 显卡。Simplynuc 网站现已上架英特尔新发布的幻影峡谷 NUC，起售价 1349 美元。现在，Simplynuc 官方发布了这款产品的拆解视频。

IT之家了解到，新款的幻影峡谷外观有所变化，骷髅头的 logo 居中放置。接口方面，幻影峡谷可通过 HDMI、mDP 和两个雷电 4 连接四个 4K 显示器，还有 6 个 USB 3.2 Gen2 接口。网口从上代的双网口变为单 2.5G 网口，正面的 SD 卡槽支持 UHS-II SD 卡。

打开机器后，我们可以看到幻影峡谷有两个 M.2 接口，一个为兼容 SATA 的 M.2 2280 插槽，一个为支持服务器 SSD 的 M.2 22110 插槽。内存插槽有两个，支持到 64GB DDR4-3200。

幻影峡谷的散热规格很高，两个 12V 大风扇，CPU 双热管，显卡三热管，还有一根热管为显存导热，而且散热鳍片的尺寸也很大。

最后，Simplynuc 官方透露，幻影峡谷未来还可能有i9（预计为11代酷睿45W标压）和RTX 3060 显卡的版本

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关键词：英特尔SSD

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