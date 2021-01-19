威马沈晖：目前发布续航 1000 公里以上车型意义不大

1 月 19 日午间消息，威马汽车今天宣布智能无人驾驶汽车威马 W6 正式量产下线，于 2021 年上半年实现交付。与此同时，威马将在今年推出续航里程 800 公里以上车型。威马汽车创始人、董事长兼 CEO 沈晖表示，一些车企在今年推出续航 1000 公里以上的车型，但就目前而言意义不大。

沈晖表示，一些车企虽然提出了续航 1000km 的电动车，但是交付时间却是在两到三年以后的时间，这其实意义不大。也许在两年以后，充电桩就能够更加全面覆盖，所以大量续航 1000 公里的电动车在路上行驶会是资源的极大浪费。

威马汽车还宣布，下一代全新智能化整车平台已经正式启动。在 2021 年，威马汽车还将布局换电技术、推出续航里程在 800 公里以上的车型、推进固态电池和热管理系统升级。

广汽埃安新能源汽车有限公司总经理古惠南在日前的中国电动汽车百人会论坛上表示，广汽埃安将通过石墨烯基电池超级快充技术和硅负极电池 1000km 续航，解决续航顾虑，预计今年下半年可实现逐步量产。

蔚来也在日前的 NIO Day 上宣布推出 150kWh 的固态电池包，但交付时间预计到 2022 年第四季度，届时搭载该电池包的蔚来全系车型续航能力大幅度提升，其中最新发布的轿车 ET 7 在 150kWh 电池包的帮助下，NEDC 续航里程超过 1000 公里。