特斯拉新式电池生产线首亮相：续航里程可增 16%

近日，特斯拉首次展示了其 4680 新型电池和名为 Roadrunner 的电池生产线。其首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）还称，“将以与生产玩具汽车相同的方式生产完整的电动汽车”。

特斯拉的 4680 新型电池首次亮相于 2020 年 9 月份的 “电池日”活动，但马斯克只通过 PPT 展示了其设计。现在，马斯克向全世界展示了特斯拉在弗里蒙特试点工厂生产这种电池的设备。

特斯拉车主欧文 · 斯帕克斯（Owen Sparks）注意到，特斯拉的电池生产线与大型饮料公司使用的罐装过程相似。马斯克回复称，他们的确存在相似之处，并称赞批量规模生产给特斯拉的电池生产线带来了灵感。他在推文中称：“最好的生产制造技术是在批量生产行业，比如食品饮料，医疗器械 (如注射器)和玩具等。”

马斯克在去年就曾表示，德克萨斯州的 “试点工厂”已经在少量生产 4680 电池。在最新的展示中，显示特斯拉的工厂正在扩建，该公司也在加大招聘力度。招聘材料上显示，特斯拉正在招聘工程、制造、材料、设备和运营等领域的人才。

众所周知，特斯拉把重点放在了生产上。无论是汽车本身的生产，还是为其提供动力的电池的生产，特斯拉都在努力改善生产线，以提高生产效率，这将有助于公司迅速扩大规模，以应对需求的增长。

许多生产电动汽车的公司对电池都有很高的需求，特斯拉更是如此。尽管该公司的电池来自松下、LG 化学和宁德时代等，但其目标是在弗里蒙特工厂附近设施生产自己的电池。特斯拉可能最终会通过逐步减少采购以控制价格，通过垂直整合创造更高的利润率，并通过预计的需求来控制供应。

电动汽车最昂贵的部分就是电池组，续航里程直接取决于电池质量。由于更好的电池质量和先进的电动汽车技术，特斯拉在该领域取得了相当大的领先优势，但还有很大的改进空间。展望未来，该公司希望大规模生产电池，使价格与燃油车持平。

特斯拉已经制定了详细计划，并声称将在几年内推出售价 2.5 万美元的自动驾驶电动汽车。这其实最终归结为控制电池成本，如果特斯拉能够实现内部电池生产和规模扩张，它将有机会大幅降低其电动汽车的价格。

马斯克曾表示，新式 4680 电池使特斯拉电动汽车的能量密度提高 5 倍，功率提高 6 倍，续航里程增加 16%。新的设计不仅为车辆带来了更大好处，而且电池更容易制造，需要的部件更少。根据马斯克的说法，通过减少电子必须移动的距离，在更大的 4680 电池中，电池的散热问题更少，路径长度更短。

马斯克承认，特斯拉的新车、电池设计以及制造工艺还没有完全设计好，而特斯拉也经常错过马斯克设定的生产目标。不过，特斯拉预计最终每年能够生产多达 2000 万辆电动汽车。