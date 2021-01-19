广汽埃安超级充电桩曝光：最大功率 600kW，是特斯拉 V3 两倍多

IT之家 1 月 19 日消息 1 月 15 日，广汽埃安官方宣布，该公司旗下石墨烯电池已进入实车量产测试阶段，并将于本月底发布有关石墨烯电池技术的详细信息，搭载石墨烯超级快充电池的车型 8 分钟可充满 80%。同时，广汽埃安还开发了采用硅作为负极材料，搭载相关电池的车辆 NEDC 续航里程可达 1000 公里。

近日广汽埃安的超级充电桩也在网上曝光，从充电枪上的参数来看，标明为电流 600A 电压 1000V，可以看出其功率为 600kW。作为对比，目前市面上可供使用的充电桩，例如特来电，充电功率多为 37.5kW 以及 60-120kW，特斯拉 V3 超充桩功率也只有 250kW，广汽埃安的充电速度是其两倍有余。

目前这款超级快充桩何时投入市场还是未知数，IT之家将持续关注。

值得一提的是，1 月 17 日，广汽埃安总经理古惠南正面回应了外界对 1000 公里续航里程车辆的质疑，他强调，续航达 1000 公里的新能源车在今年肯定会出现，但是成本不会低。同时，他还针对欧阳明高院士的表态，明确指出 8 分钟可充满 80% 的石墨烯技术和续航长的硅基电池是两项技术，并非是指的一块电池可以 8 分钟充满，还可以实现 1000 公里续航，成本还低。但这两种技术是可以实现兼顾的，只是要考虑运营推广的成本和节奏。