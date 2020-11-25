特斯拉计划投资 4200 万元在中国建厂，生产充电桩

据报道，特斯拉提交给上海监管部门的一份文件显示，该公司计划于 2021 年开始在中国生产电动汽车充电器。

目前，中国是全球最大的汽车市场，而特斯拉正寻求在该市场扩大销售。当前，特斯拉在中国销售 Model 3 电动汽车，并计划于 2021 年交付其 SUV 车型 Model Y。

这份提交给监管部门的文件显示，特斯拉计划投资 4200 万元人民币（约合 640 万美元），在上海汽车工厂附近的一家新工厂生产充电器，即充电桩。

之前，中国也一直在拓展全国范围内的充电站网络，这是鼓励采用电动汽车的最大挑战之一。为了减少汽油或柴油车的污染，中国为电动汽车提供了巨额补贴。

特斯拉提交的这份文件显示，该工厂预计将于明年 2 月完工，将有能力每年生产 1 万台充电器。目前，特斯拉从美国进口充电器，通常安装在充电站或停车场。

上个月，特斯拉在中国售出逾 1.3 万辆电动汽车。对于该投资建厂报道，特斯拉尚未回复记者的置评请求。

众所周知，上海汽车工厂是特斯拉全球增长战略的核心，今年的目标是生产 15 万辆 Model 3 电动轿车，并已开始向欧洲出口一些汽车。

今年早些时候，特斯拉高管曾表示，该公司将扩大充电网络，以提供更好的服务。