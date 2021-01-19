互联网存款被叫停背后：2020 年我国互联网金融企业注册量同比增长 1.7%

IT之家1月19日消息 近日，支付宝、腾讯理财通、度小满金融等平台陆续下架互联网存款产品，互联网金融行业迎来更为严格的监管。

企查查数据显示，截至 2021 年 1 月，我国共有 3.9 万家互联网金融相关企业，山东、广东分别以 7909 家、7553 家企业高居省份排名前两位。最近三年来，相关企业年注册量均保持在 7000 家以上，2020 年共新增企业 7577 家，同比增长 1.7%。

IT之家了解到，从企业成立时间来看，企查查数据显示，过去十年来，我国 “互联网金融”相关企业的注册量在 2015 年迎来爆发期，当年共注册了近 1 万家企业，同比增长 226.3%。2018 年至 2020 年的注册量在 7000 家以上，无明显增长或下跌趋势。2020 年的注册量是 7577 家，同比增长了 1.7%。

伴随着我互联网金融企业的发展，相关企业新增的风险信息也不断攀升。企查查数据显示，2018 至 2020 年企业风险信息快速增长，其中 2019 年达到 2.54 万条，是近几年来数量最多的一年。2020 年下降至 1.4 万条，同比降低了 45.1%。

从企业地区分布来看，企查查数据显示，我国现存的 “互联网金融”相关的企业大多分布在山东、广东、云南、浙江等地。其中山东省企业数量位居全国第一，目前共有 7909 家相关企业，占比全国总量的 20.3%；广东省企业数量排名第二，目前有 7553 家相关企业；云南省位居第三，约 3581 家相关企业。此外，入围企业数量前十名的地区还有北京、福建、湖南等地。

从企业规模来看，企查查数据显示，目前注册资本在 500 万以上的互联网金融企业数量最多，有 2.1 万家，占比总量的 54%。其次是 100 万 - 500 万之内的企业，有 1.1 万家，占比 27%。100 万以内的互联网金融企业最少，有 0.7 万家，占比 19%。