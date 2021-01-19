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天猫年货节福利：内购清单、热销尖货、大额券、前 N 优惠等

2021/1/19 17:45:59 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家1月19日消息 天猫2021年货节即将开启，大家都已经选好心仪的商品了吗？没有的话不用急，天猫官方最全预热榜单来袭，实时赛马榜单，实时更新，第一手获取最新好货信息，跟着大家买，贯穿年货节整个周期，多个不同榜单，从福利、热销、品牌、拼团等多个角度全方位覆盖，满足你的剁手需求。部分榜单还未正式上线，记得持续关注哦。

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榜单名称入口
内购清单点此
前N优惠、限时福利点此
9.9元特色榜单点此
大额券榜单点此
实时热销榜点此
猫超尖货点此
天猫尖货点此
好物推荐榜点此
本地年货节点此

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• 前N优惠、限时福利立即前往。限时优惠拼手速抢，不止买1送1.

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• 9.9元特色榜单立即前往。9.9元必抢单品，福利清单手慢无。

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• 大额券榜单立即前往。大额优惠尖货，领券抢福利。

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关键词：年货节天猫

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