最高 888 元、无门槛使用：京东年货节必领京享红包 18 点开抢

IT之家1月18日消息 京东2021年年货节【京享红包】将于今日18点正式开抢，可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此抢红包。
每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个8.8元红包，共计17.6元。
什么是京享红包
京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。
活动时间
第一阶段红包领取时间：1月18日 18:00 - 1月24日
第一阶段红包使用时间：1月18日 - 1月24日（过期红包失效）
第二阶段红包领取时间：1月24日 - 2月1日
第二阶段红包使用时间：1月24日 - 2月5日（过期红包失效）
此外，其中1月22日、1月29日两天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。
京享红包面额
可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-8元不等的首购新人大红包。
京东年货节福利放送
|会场
|优惠详情
|主会场
|头号京贴每满300减40、签到领15元全品券
|京东超市
|好物低至5折、先领券再下单
|京喜拼购
|年货礼盒低至9.9元
|京东生鲜
|爆品1元抢、3件8折、地道年味低至9.9元
|京东手机
|抢2021元购机神券、爆款享24期免息
|电脑数码
|年货5折抢、享限定周边
|家电焕新
|爆款5折、万券齐发、百亿补贴
|万店狂欢
|年货爆款低至5折
|拍拍二手
|加倍省钱，iPhone X低至2439元
|居家生活
|防疫用品热卖、好物不止5折
|食品饮料
|2件8折/3件7折、部分商品第2件0元
|服饰鞋包
|抢券每满300减40
|健康年礼
|精选好物9.9元秒、健康年礼买一赠一
|生活服务
|车品爆款低至9.9元、3件冬衣任意洗79元
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