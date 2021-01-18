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最高 888 元、无门槛使用：京东年货节必领京享红包 18 点开抢

2021/1/18 16:12:39 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家1月18日消息 京东2021年年货节【京享红包】将于今日18点正式开抢，可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此抢红包

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个8.8元红包，共计17.6元。

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什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

活动时间

  • 第一阶段红包领取时间：1月18日 18:00 - 1月24日

  • 第一阶段红包使用时间：1月18日 - 1月24日（过期红包失效）

  • 第二阶段红包领取时间：1月24日 - 2月1日

  • 第二阶段红包使用时间：1月24日 - 2月5日（过期红包失效）

此外，其中1月22日、1月29日两天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。

京享红包面额

可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-8元不等的首购新人大红包。

京东年货节福利放送

会场优惠详情
主会场头号京贴每满300减40、签到领15元全品券
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关键词：京东京享红包年货节

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