最高 888 元、无门槛使用：京东年货节必领京享红包 18 点开抢

IT之家1月18日消息 京东2021年年货节【京享红包】将于今日18点正式开抢，可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此抢红包。

每日首次领取必中红包，领取红包后可邀请好友参与“抢红包、集火力”活动，与好友共同瓜分千万红包，共分2个阶段，当火力值集满50、100点时可分别获得2个8.8元红包，共计17.6元。

什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

活动时间

第一阶段红包领取时间：1月18日 18:00 - 1月24日

第一阶段红包使用时间：1月18日 - 1月24日（过期红包失效）

第二阶段红包领取时间：1月24日 - 2月1日

第二阶段红包使用时间：1月24日 - 2月5日（过期红包失效）

此外，其中1月22日、1月29日两天红包奖池加码，抽中红包面额大幅提升、中奖概率翻倍。

京享红包面额

可抽到1元、3元、5元、88元、888元不等的随机面额红包；首次参与活动的京东新用户可直接获得5-8元不等的首购新人大红包。

京东年货节福利放送

会场 优惠详情 主会场 头号京贴每满300减40、签到领15元全品券 京东超市 好物低至5折、先领券再下单

京喜拼购 年货礼盒低至9.9元

京东生鲜 爆品1元抢、3件8折、地道年味低至9.9元 京东手机 抢2021元购机神券、爆款享24期免息 电脑数码 年货5折抢、享限定周边

家电焕新 爆款5折、万券齐发、百亿补贴 万店狂欢 年货爆款低至5折 拍拍二手 加倍省钱，iPhone X低至2439元 居家生活 防疫用品热卖、好物不止5折 食品饮料 2件8折/3件7折、部分商品第2件0元 服饰鞋包 抢券每满300减40 健康年礼 精选好物9.9元秒、健康年礼买一赠一 生活服务 车品爆款低至9.9元、3件冬衣任意洗79元

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