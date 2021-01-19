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英伟达介绍新款 RTX 30 显卡 Resizable BAR 技术：游戏性能可提升 10%

2021/1/19 19:52:06 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 19 日消息 日前，英伟达发布了移动端 RTX 3080、3070 和 3060 显卡和桌面端 RTX 3060 显卡，新显卡支持 Resizable BAR 技术。英伟达在博客中介绍了Resizable BAR 技术，称某些游戏的性能可借此提升高达 10%。

官方表示，Resizable BAR 是一项标准化的 PCI Express 接口技术，可在许多最新的 CPU 和主板平台中看见其身影。当您在游览游戏世界时，GPU 显存 (VRAM) 借助许多小型 CPU 到 GPU 传输，不断地传输这个世界的纹理、着色器和几何形状。由于现代游戏资源日益庞大，这便会导致大量传输的存在。在 Resizable BAR 的助力下，系统因而可按需请求资源并以整体方式将其进行传送，因此 CPU 便能有效访问整个帧缓存。另外，如果存在多个请求，传输可同时进行，而不是排序候命。有了这些改变，某些游戏的性能可借此提升高达 10%。

IT之家了解到，最新发布的 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑将支持 Resizable BAR。台式机方面，英特尔、AMD 和一些大型主板制造商正准备从 GeForce RTX 3060 开始，对 BIOS 和驱动进行更新，以支持 Resizable BAR。

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关键词：显卡游戏

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