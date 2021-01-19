外媒：英伟达 RTX 3060 显卡没有公版

IT之家 1 月 19 日 日前，英伟达宣布 RTX 3060 桌面显卡将于 2 月底上市，售价 2499 元起。官方表示，借助 GeForce RTX 3060，玩家将体验到较 GTX 1060 提升两倍的光栅性能和十倍的光线追踪性能。

根据外媒 VideoCardz 的消息，本次 RTX 3060 将由合作厂商推出，没有公版显卡。

上图是英特尔在宣传材料中展示的 RTX 3060 显卡，外观设计简约，单风扇散热，然而最新消息显示这个模型只是个营销材料而已。

IT之家了解到，RTX 3060 采用了 3584 CUDA 核心，GPU 频率可达 1.78GHz，配备了 12GB 的 GDDR6 显存，显存位宽 192-bit。

英伟达官方表示，RTX 3060 能让您在畅玩 “控制 (Control)”、“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”、“堡垒之夜 (Fortnite)”、“我的世界 (Minecraft)”RTX Windows 10 版、“看门狗：军团 (Watch Dogs: Legion)”及其他多款热门佳作时产生炫目迷离之感。当然，此款产品也包含 NVIDIA DLSS 技术，可大幅提升 40 多款 RTX 游戏的帧率。开启 RTX 后，RTX 3060 能够以每秒 60 帧的帧率驱动全新推出的多款游戏。