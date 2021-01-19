高通正式推出骁龙 870 5G 移动平台：摩托罗拉、小米、OPPO、iQOO、一加新机即将发布

IT之家 1 月 19 日消息 ，高通今日晚间正式宣布推出高通骁龙 870 5G 移动平台，即为此前传言已久的骁龙 865 Plus 移动平台的再升级产品。该芯片采用了增强的高通 Kryo 585 CPU 核心，超级内核主频已达 3.2GHz，是目前 A77 公版架构下频率最高的存在。

据官方，Motorola、小米、OPPO、一加、iQOO 等首批搭载骁龙 870 的商用终端预计将于 2021 年第一季度面市。

IT之家了解到，骁龙 870 5G 基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77（2.42GHz）大核以及四颗 A55（1.8GHz）效能核心，其他方面如 Adreno 650 和 X55 5G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect 6800。

▲ 图源：高通，下同

官方表示，得益于高通骁龙 Elite Gaming 支持、5G Sub-6GHz 和毫米波支持以及直观的 AI 特性，全新的骁龙 870 将提供全面提升的性能，并为玩家带来更出色的游戏体验。

高通技术公司产品管理副总裁 Kedar Kondap 称：“全新的骁龙 870 基于骁龙 865 和骁龙 865 Plus 所取得的成功基础上打造，将进一步满足 OEM 厂商和移动行业的需求。骁龙 870 将助力 Motorola、小米、OPPO、一加、iQOO 等领先终端厂商推出多款旗舰机型。”

摩托罗拉移动总裁 Sergio Buniac 就此表示：“我们十分高兴地宣布，Motorola 将很快推出搭载骁龙 870 5G 移动平台的智能手机，将我们产品的独特新体验提供给消费者。我们还将加大对 5G 技术的投入，并将在产品组合方面继续发力。”



小米手机副总裁兼硬件研发总经理张雷对此表示：“一直以来，搭载高通骁龙 8 系移动平台的小米旗舰凭借顶级性能和出色体验深受全球消费者的欢迎。面向新的十年，我们将继续与高通技术公司保持紧密合作，把最先进的移动体验带给广大米粉。利用全新骁龙 870 5G 移动平台，我们将继续打造高端旗舰，为全球消费者带来 5G、影像、AI 等方面的更多惊喜。”

OPPO 副总裁、全球销售总裁吴强也表示：“OPPO 与高通技术公司始终保持紧密合作，共同推出了多款用户喜爱的产品。我们一直秉持‘科技为人，以善天下’的准则，借助全新骁龙 870 5G 移动平台带来的顶级性能，OPPO 将为全球消费者带来更富人性化思考的产品。”

一加 COO 兼研发负责人刘丰硕称：“通过与高通技术公司这样的全球领先技术创新者紧密合作，我们持续打造性能出众的产品。骁龙 870 5G 移动平台带来了旗舰性能和出色的 5G 连接，结合一加独特的创新技术与设计优化。”

iQOO 产品线总经理曾昆鹏表示：“满足用户对高性能的需求一直是 iQOO 的初心。随着全新骁龙 870 5G 移动平台的发布，iQOO 新机将为广大用户带来一如既往的强悍性能表现和顶级电竞体验。相信我们将进一步推动移动游戏生态的发展。”