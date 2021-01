IT之家 1 月 19 日消息 今晚,数码博主 @数码闲聊站发布了高通骁龙 870 的参数信息,并表示已知目前至少有 5 款新机会用,价格覆盖到 2000-5000 元。

高通骁龙 870:

CPU:1*A77(3.19GHz)+3*A77(2.42GHz)+4* A55(1.8GHz)

GPU:Adreno 650

基带:X55 5G

就 CPU 参数而言,高通骁龙 870 的大核比骁龙 865 Plus 高约 0.1GHz,其余核心参数相同,可以看作是骁龙 865 Plus 的 Plus 版本。

IT之家稍早前报道,一款型号为 vivo V2045 的机型已经出现在了 Geekbench 数据库中,搭载的就是这颗骁龙 870。